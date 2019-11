Messina: "Siamo da playoff"

Il coach dell'Olimpia Ettore Messina commenta la vittoria sul Maccabi: "Congratulazioni alla mia squadra e grazie al pubblico di questa sera, ci hanno sostenuto tanto. Credo sia stato uno sforzo di squadra, gara difficile contro una squadra molto atletica. Nel complesso siamo stati molto attenti. Ottimi momenti nell’arco dei 40 minuti, a volte rovinati da qualche palla persa di troppo che ha permesso loro di correre bene, metterci in difficoltà con quest’arma. Una buona partita con molta varietà in attacco. Una grande vittoria, ci aspetta ora un altro match importante contro l’Efes", sono le parole riportate da Sportando.

L'obiettivo è chiaro: "Non può che essere i playoff, questo buon inizio non ci deve portare fuori strada: se continuiamo a vincere bene, se perdiamo qualche partita non dobbiamo dannarci. E’chiaro che siamo una squadra da playoff, proviamo ad arrivarci continuando a lavorare su questa strada, poi si vedrà. Di sicuro dobbiamo trovare più continuità in campionato, puntiamo alla vittoria in Italia e nessuno deve pensare che questa squadra si concentri unicamente alla coppa".

