Messina spiega le difficoltà dei suoi

Il coach di Milano Ettore Messina analizza così la vittoria sofferta dell'Olimpia a Pesaro: "È stata la partita che mi aspettavo. A Pesaro è arrivato Giancarlo e quando una squadra cambia allenatore, c’è una reazione emotiva. Hanno giocato più sciolti, rispetto alle partite precedenti, per noi non è facile venire in trasferta e far canestro in queste serate", sono le parole riportate da realolimpiamilano.com.

Il match è stato deciso solo nel finale: "Abbiamo trovato risorse da Riccardo Moraschini e Sergio Rodriguez, abbiamo preso una vittoria su un campo dove storicamente facciamo fatica".

SPORTAL.IT | 08-12-2019 18:52