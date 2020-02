Messina tende la trappola a Brindisi

Il coach dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, è consapevole della forza della Happy Casa Brindisi, avversaria sabato dei biancorossi.

"Giochiamo contro una squadra atletica e molto veloce dopo una serata di EuroLeague in cui abbiamo raccolto un risultato importante ma spendendo tantissime energie fisiche e nervose – dice al sito ufficiale del club meneghino -. Si tratta di una gara ovviamente difficile, in un ambiente caldo, ma che affrontiamo con fiducia e determinazione. La loro transizione, la capacità dei loro lunghi di creare gioco uno contro uno e la presenza di Adrian Banks, che è uno dei migliori giocatori del campionato, trasformano Brindisi in una squadra dal notevole potenziale offensivo. Limitarlo sarà fondamentale per pensare di vincere questa partita".

