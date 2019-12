Messina tuona: "Ecco perché abbiamo perso"

La pesante sconfitta subita dall'Olimpia in casa dell'Asvel ha lasciato l'amaro in bocca all'allenatore della squadra milanese, Ettore Messina, che commentando la partita non ha risparmiato critiche all'atteggiamento dei suoi giocatori: "Onestamente credo siano state due partite, non una – ha detto -. La prima è stata una partita per bambini, la seconda è stata una partita per uomini maturi. Nel terzo quarto abbiamo concesso 32 punti e un solo assist. Ogni canestro dell’Asvel e stato su penetrazione diretta a canestro o su rimbalzo d’attacco. Questo intendo quando dico che è stato un secondo tempo per uomini".

"Noi sappiamo bene che per vincere in trasferta servono durezza fisica e mentale – ha aggiunto Messina -. Questo è il motivo per cui abbiamo perso a Mosca con il Khimki, dove alla fine del primo tempo eravamo avanti come oggi, o ad Atene con l’Olympiacos o persino nella prima partita della stagione a Monaco. E’ successo adesso tante volte. La durezza fisica e mentale ce l’hai oppure non puoi comprarla. Credo che i nostri giocatori, che sono brave persone, abbiano questa qualità, ma è nascosta da qualche part e e tocca a noi aiutarli a tirarla fuori, il più presto possibile”.

SPORTAL.IT | 13-12-2019 23:24