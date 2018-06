Mezza maratona di Roma a Rono e Rutto

Centro della capitale bloccato sabato sera per la disputa della mezza maratona di Roma, svoltasi attraverso i luoghi simbolo della storia millenaria della città e con il patrocinio dell’Unesco. Alla partenza da Piazza del Popolo si sono presentati oltre 4.000 runner provenienti da 53 nazioni. Vittoria in campo maschile del keniano Julius Kipngetih Rono (Atletica Recanati) in 1h09.00. Al secondo posto l’italiano Antonello Landi (Potenza Picena) in 1h11.21, al terzo il rappresentante della Fiamme Azzurre Angelo Iannelli in 1h11.28.

Successo del Kenya anche in campo femminile, con Carolyne Rutto (Athletic Terni) in 1h22.58. Seconda Cecilia Tirelli, terza Annalaura Bravetti. Lo riporta l’Ansa.

SPORTAL.IT | 17-06-2018 00:10