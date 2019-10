NFL, i Patriots suonano l'ottava

Proseguono le emozioni della regular season NFL. Nell’ottava giornata, brillano i Patriots che si sbarazzano anche dei Browns (27-13), conquistando l’ottavo successo consecutivo (nessuna sconfitta). Per il leggendario coach di New England Belichick si tratta della 300esima vittoria in carriera (play-off inclusi).

Nelle altre gare, da evidenziare il successo dei Packers (31-24 ai Chiefs e 7-1 come record) e dei 49ers (51-13 ai Panthers). Anche San Francisco non ha ancora conosciuto la sconfitta (7-0 il record). Dramma Bengals: 10-24 contro i Rams e ancora zero vittorie in regular season (0-8).

