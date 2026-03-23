Miami, Alcaraz fa la vittima dopo il ko con Korda: “È fastidioso”. Ferrero smentisce le fake news sul suo conto

La vittoria di Korda ha alimentato la sensazione di Alcaraz di dover affrontare sempre avversari che contro di lui si trasformano in Federer, situazione che, come ha ammesso in conferenza stampa, trova frustrante

Dopo la striscia di vittorie di inizio stagione per Carlos Alcaraz sono arrivate due battue d’arresto inaspettate tra Indian Wells e Miami contro Daniil Medvedev e Sebastian Korda. Sconfitte che hanno alimentato la sensazione dello spagnolo di avere un bersaglio sulla schiena e di doversi sudare sempre più le vittorie contro giocatori che con lui sembrano riuscire a esprimersi al di sopra delle loro normali capacità. Una sensazione che, come ha ammesso lo stesso Alcaraz in conferenza stampa, inizia a trovare frustrante.

Alcaraz: “Contro di me giocano tutti meglio, è fastidio”

“Sono stanco di giocare contro Roger Federer ogni partita” aveva detto Alcaraz dopo la vittoria sudata contro Arthur Rinderknech a Indian Wells. Un’affermazione che rende al meglio la sensazione dello spagnolo di avere un bersaglio sulla schiena che porta i suoi avversari a esprimersi al meglio, come è successo anche in occasione della sfida persa contro Korda, al termine della quale ha provato a spiegare quella che secondo lui può essere una delle ragione che porta i suoi rivali a tirare fuori prestazioni di altissimo livello contro di lui: “Beh, penso che sia ovvio quando ti trovi in quella situazione. È chiaro che quando vinci tornei e hai un ottimo record di vittorie e sconfitte, tutto diventa più facile in termini di pressione avvertita per gli avversari che affrontano me o i migliori al mondo”.

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Il fatto di dover sempre faticare contro tutti, che è l’inevitabile peso che chiunque si trovi ai vertici di uno sport deve accollarsi, inizia però ha infastidire sempre più Alcaraz, che ha espresso la sua frustrazione a riguardo: “Contro di me giocano sempre meglio gli avversai? Beh, a dire il vero non è il massimo. È un po’ fastidioso, ma bisogna accettarlo. Bisogna andare avanti e dare il massimo. Per fortuna, sento di avere molte armi, molte cose che posso fare in campo per cercare di mettere i miei avversari a disagio”.

Alcaraz: “Mi prenderò una pausa”

Per Alcaraz ora sarà importante ripartire il prima possibile, considerando che la stagione sulla terra rossa, durante la quale Carlos dovrà difendere parecchi punti, è ormai alle porte. Per dimenticare queste sconfitte, come già fatto in passato lo spagnolo si prenderà qualche giorno di pausa in modo da ricaricare le pile e tornare carico già a Montecarlo dove potrebbe subire il sorpasso in classifica da Jannik Sinner: “Probabilmente tornerò a casa per rilassarmi qualche giorno con la mia famiglia e i miei amici, cosa che non vedo l’ora di fare. Non so quanto tempo libero mi concederà la mia squadra. Poi tornerò di nuovo in campo. La stagione sulla terra battuta è proprio dietro l’angolo. Ho in programma alcuni tornei importanti e non vedo l’ora di giocarci. In questo momento quello a cui penso è prendermi qualche giorno di pausa, staccare la spina, ricaricare le batterie e prepararmi al meglio per la stagione sulla terra battuta”.

Ferrero smentisce, di nuovo, le fake news sulle sue condizioni di salute

Chi in passato lo ha aiutato a superare questi periodi di difficoltà questa volta non sarà al suo fianco. Ci riferiamo al suo ex coach Juan Carlos Ferrero, sul quale inoltre continuano a circolare fake news riguardanti le sue condizioni di salute, tanto da obbligare l’allenatore spagnolo ha ricondividere tramite una storia Instagram un post che aveva già diffuso lo scorso ottobre per rassicurare i suoi fan e attaccare chi diffonde tali notizie solo per catturare qualche click: “Negli ultimi giorni sono circolate informazioni completamente false sulla mia salute, secondo le quali avrei il cancro. Voglio chiarire che si tratta di una falsità assoluta. Oltre a smentirlo categoricamente, mi addolora profondamente che argomenti così delicati vengano strumentalizzati per attirare l’attenzione o generare visualizzazioni”.