Miami, Berrettini travolge Muller e trova Bublik: da Montecarlo arriva un assist per un non uscire dalla top-100

Bel successo contro Muller all'esordio al Masters 1000 di Miami per Berrettini che avanza al secondo turno dove trova Bublik. Per Matteo arriva anche la notizia della wild card per Montecarlo

Inizia al meglio il Masters 1000 di Miami per Matteo Berrettini, protagonista di un’ottima prova all’esordio contro Alexander Muller, travolto per 6-4 6-2 all’esordio. Ad attendere l’azzurro al secondo ci sarà il n°11 ATP Alexander Bublik, vincitore dell’unico precedente tra i due nel circuito maggiore. Intanto per l’azzurro arriva una bella notizia dal Masters 1000 di Montecarlo, che ha deciso di concedergli una wild card per la prossima edizione.

Berrettini batte Muller e avanza a Miami

Buona prova di Berrettini all’esordio a Miami, dove ha superato senza grandi difficoltà Muller con il risultato di 6-4 6-2. Una vittoria rapida, anche per demerito del transalpino, con Matteo che è apparso in un buono stato di forma fisico e mentale. L’azzurro è infatti sempre stato in controllo del match e non ha mai praticamente rischiato nulla nei suoi turni di battuta – almeno fino al momento di servire per il match quando ha dovuto annullare le uniche quattro palle break offerte nell’incontro – e che – e questa non è certo una sorpresa – ha fatto male al suo avversario con i suoi colpi migliori, ovvero il servizio e, soprattutto, il dritto, che gli ha permesso di chiudere rapidamente alcuni punti per risparmiare energie, utili in vista anche del secondo turno impegnativo a Miami.

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Ora la sfida contro Bublik

Al prossimo turno Berrettini è infatti atteso da un avversario ostico come il n°11 ATP Bublik. Un match dove sulla carta l’azzurro parte sfavorito, ma certamente non già battuto, visto anche il recente rendimento non esaltante del kazako, eliminato al secondo turno rispettivamente sia all’ATP 500 di Dubai che al Masters 1000 di Indian Wells, rispettivamente da Tallon Griekspoor e Rinky Hijikata. Vincere contro il kazako permetterebbe a Matteo di recuperare metà dei dei punti che difende a Miami, dove l’anno scorso si era spinto ai quarti di finale, cosa che gli permetterebbe di allontanare lo spettro dell’uscita dalla top-100.

Berrettini a Montecarlo grazie a una wild card

Intanto, oltre alla bella vittoria su Muller, oggi è arrivata un’ulteriore bella notizia per Berrettini. Il Masters 1000 di Montecarlo ha infatti annunciato le prime due wild card per il torneo che prenderà il via a inizio aprile, tra le quali rientra anche il nostro Matteo – l’altra è stata destinata a Stan Wawrinka – che quindi avrà l’occasione di difendere i 100 punti dell’ottavo di finale conquistato l’anno scorso, quando batté Alexander Zverev al secondo turno. Traguardo che l’azzurro dovrà cercare di replicare per non rischiare di uscire dalla top-100, a meno di un bel percorso qui a Miami – ovvero in caso di vittoria contro Bublik come scrivevamo prima e magari anche agli ottavi – che lo metterebbe al sicuro da questo crollo.