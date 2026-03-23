Miami, Berrettini cede a Vacherot e scivola nel ranking. Tsitsipas, figuraccia e polemica: “Dovresti vergognarti”

Il battaglio azzurro al Masters 1000 di Miami si riduce ora al solo Jannik Sinner nei tornei di singolare. Nella notte italiana è infatti arrivata l’eliminazione di Matteo Berrettini, che dopo due primi turni convincenti si è arreso al terzo a Valentin Vacherot con il risultato di 7-6 6-4. Eliminazione pesante per Stefanos Tsitsipas, travolto per 6-0 6-1 da Arthur Fils e polemico con il giudice di sedia. Esordio col brivido per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno avuto la meglio su Romain Arneodo e Rajeev Ram al super tie break.
- Il servizio cala e Berrettini cede a Vacherot e crolla nel ranking
- Fils travolge Tsitsipas: figuraccia e polemiche per il greco
- Esordio col brivido per Bolelli-Vavassori
Il servizio cala e Berrettini cede a Vacherot e crolla nel ranking
Termina al terzo turno il Masters 1000 di Miami di Berrettini, che dopo le belle vittorie su Alexandre Muller e, soprattutto, Alexander Bublik si è arreso per 7-6 6-4 a Vacherot, contro cui non è riuscito a replicare il rendimento al servizio della sfida contro il kazako. Match che di fatto si è deciso con il primo set, dove Matteo è stato bravo a recuperare da sotto 1-4 ma ha finito col cedere al tie break per 7 punti a 5, mentre nel secondo non è mai riuscito a impensierire Valentin, che ha trovato il break decisivo nel settimo gioco.
Per Berrettini, che a Miami difendeva i 200 punti del quarto conquistato nella passata stagione, si tratta di una sconfitta sanguinosa a livello di classifica, dove perde 150 punti che gli sono costati ben 19 posizioni in classifica, dove è scivolato all’87° posto.
Fils travolge Tsitsipas: figuraccia e polemiche per il greco
Al prossimo turno di Miami Vacherot affronterà Fils, che più o meno contemporaneamente alla sfida tra il monegasco e Berrettini ha travolto nettamente Tsitsipas, che per poco non subito un doppio bagel (6-0 6-1 il risultato finale). Un match senza storia e con il greco estremamente nervoso, come testimonia la dura polemica con il giudice di sedia a inizio secondo set per le luci in campo, alle quali ha attribuito i suoi tanti errori: “Dovresti vergognarti di questo. Mi hai mai visto sbagliare ogni colpo dopo il servizio come sto facendo oggi?” le parole del greco all’arbitro.
Esordio col brivido per Bolelli-Vavassori
Vittoria all’esordio col brivido per Bolelli e Vavassori, che al ritorno in coppia assieme dopo il problema che aveva obbligato Simone a saltare Indian Wells hanno superato a fatica Arneodo e Ram con il risultato di 5-7 7-6 13-11. Al prossimo turno gli azzurri affronteranno la coppia tutta sudamericana di singolaristi composta da Thomas Martin Etcheverry e Alejandro Tabilo.