Si inizia a far sul serio all'Open di Miami. Bel successo di Djokovic che conquista il pass per gli ottavi di finale del torneo superando Delbonis in tre set (7-5, 4-6, 6-1). Cade Fognini, battuto da Bautista in due set (6-4, 6-4).

Sconfitto anche Raonic (vince Edmund 6-4, 6-4). Agli ottavi arriva anche Kyrgios che si impone nella sfida contro Lajovic (6-3, 6-1 i parziali del match. Attesa per la sfida di Federer che se la vedrà oggi con Krajinovic.

SPORTAL.IT | 25-03-2019 07:25