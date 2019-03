Miami, Federer incanta e vola in semifinale

Spettacolo all'Open di Miami. Brilla Federer che, nella sfida, valida per i quarti di finale del torneo, si impone, con un secco 6-0, 6-4 ai danni di Anderson. Vittoria mai in discussione con lo svizzero in grande spolvero, autore di colpi magistrali.

Per Federer si tratta della settima semifinale nel torneo di Miami. Se la vedrà con il giovanissimo Shapovalov. Il promettente canadese ha conquistato le semifinali, superando Tiafoe in tre set (6-7, 6-4, 6-2 i parziali del match).

SPORTAL.IT | 29-03-2019 07:30