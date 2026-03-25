Miami, il segreto di Sabalenka: "Insulto in questa lingua, non mi capiscono". Per Aryna hot dog da 100 dollari

La Tigre di Minsk racconta come evita sanzioni dagli arbitri durante le partite: "Mi sfogo in portoghese". La WTA le fa assaggiare il Golden Glizzly, esclusivo spuntino del torneo.

Sfoghi, polemiche, vittorie e festeggiamenti: Aryna Sabalenka sta conducendo una campagna americana in grande stile. Dopo Indian Wells, la Tigre di Minsk punta a Miami dove si è spinta fino ai quarti di finale grazie a un percorso netto, che l’ha portata a superare tre punti senza lasciare per strada alcun set. Più che Li, McNally e Zheng, tutte spazzate via con punteggi ampi, a rovinare le sue giornate sono stati gli organizzatori, che l’hanno costretta a un cambio di campo “per colpa” di Alcaraz-Fonseca, e qualche confronto a distanza, quasi un “must” per un personaggio sopra le righe come lei.

Miami, la marcia trionfale di Aryna Sabalenka

Prossima avversaria di Aryna è Hailey Baptiste, 24enne statunitense che occupa la 45ma posizione del ranking WTA: match in programma a mezzanotte tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo. Facile prevedere un’altra “passeggiata” per la bielorussa, che appare in palla e motivata come nei giorni migliori della sua carriera. Sarà la serenità trovata tra le braccia di Georgios Frangulis, il fidanzato e promesso sposo con cui convolerà a nozze molto presto, sarà il feeling col pubblico di Miami, che l’ha adottata tra le sue beniamine: fatto sta che Sabalenka di questi tempi sembra di un altro livello. Forse solo Rybakina può insidiare la sua leadership.

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Il nuovo trucchetto di Aryna: insulti in portoghese

La campionessa bielorussa, intanto, ha confessato di aver preso una nuova abitudine: quella di sfogarsi e di insultare in portoghese, lingua madre del fidanzato brasiliano. “Non mi capiscono e così evito sanzioni e warning da parte degli arbitri“, la rivelazione di Aryna. “Si tratta di una lingua perfetta per dar sfogo a risentimenti e frustrazioni, in più ha il vantaggio di essere poco comprensibile a chi non la conosce“. Chissà se però adesso, rivelata la marachella, i giudici di sedia non presteranno maggior attenzione alle sue parole tra uno scambio e l’altro per evitare di essere nuovamente “fregati”.

Hot dog da 100 dollari per Sabalenka con Wagyu e caviale

Forse per farsi perdonare il fuori programma della volta precedente, intanto, la WTA ha pensato bene di omaggiare Aryna con un Golden Glizzly, l’esclusivo hot dog da 100 dollari che vendono nei bistrot di lusso del circolo di Miami. Si tratta di una piccola ma saporita “bomba” fatta con un wurstel di carne Wagyu e ricoperta da una spruzzata di caviale autentico sul top. Quando le hanno consegnato lo “spuntino” nella sua elegante confezione, Sabalenka ha strabuzzato gli occhi e ha iniziato a mangiarlo con gusto. “È il mio recupero ragazzi, grazie“, ha commentato divertita la numero 1 del ranking dopo la vittoria sulla cinese Zheng negli ottavi.