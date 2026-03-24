Miami, Landaluce vendica Alcaraz: la Spagna ha un nuovo talento da record, per Sinner una minaccia in più

L'inaspettato exploit del classe 2006 madrileno: impresa contro Korda, carnefice del numero uno al mondo. Il balzo nel ranking e la dedica toccante alla nonna scomparsa

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Carlos Alcaraz è vendicato. Merito del giovane connazionale Martín Landaluce, che a Miami sta vivendo una favola. L’impresa compiuta contro Sebastian Korda, carnefice del numero uno del ranking e 36esimo tennista al mondo, gli vale un clamoroso balzo in avanti nel ranking: sì, per Sinner una minaccia in più.

Miami, Landaluce vendica Alcaraz

Mentre tutta la Spagna s’interroga sul futuro di Alcaraz, reduce dal doppio flop Indian Wells-Miami, sul cemento della Florida sta brillando in maniera inaspettata il talento di Martín Landaluce, ventenne madrileno che occupa la 151esima posizione nella classifica ATP. Ebbene, Martín è riuscito nell’impresa di battere l’americano Sebastian Korda, in non perfette condizioni fisiche, con il punteggio di 2-6, 7-6 (6) e 6-4, in 2 ore e 27 minuti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Così Landaluce ha vendicato Carlitos e ha staccato il pass per i quarti di finale del Masters 1000 diventando il primo tennista nato nel 2006 a riuscirci. Una vittoria in rimonta straordinaria, resa ancor più speciale dal match point annullato all’avversario nel secondo set.

L’incredibile cavalcata dello spagnolo

E sono sei. Quella contro Korda è stata la sesta vittoria di Landaluce al Miami Open: un exploit pazzesco che ha preso il via dalle qualificazioni: il talento che si allena presso la Rafa Nadal Academy di Manacor agli ordini di Óscar Burrieza ed Esteban Carril ha eliminato nell’ordine McDonald (125esimo), Tirante (81esimo), Giron (70esimo), Darderi (18esimo), Khachanov (15esimo) e infine Korda.

Ai quarti se la vedrà con il ceco Lehecka, numero 21 al mondo, ma intanto può esultare: la top 100 è ora un passo, gli bastano solamente 12 punti.

Una minaccia in più per Sinner

La Spagna mette in mostra i suoi gioielli. Carlos Alcaraz è l’obiettivo da raggiungere e sorpassare in cima al ranking, il campione già affermato. Sinner punta alla vetta occupata dall’amico-rivale, ma deve guardarsi anche alle spalle, seppur non nell’immediato. Rafa Jodar è il talento su cui tutto il Paese iberico è pronto a scommettere, Martín Landaluce il volto nuovo di un movimento tennistico in costante crescita. E che si prepara a dare battaglia all’Italia.

La toccante dedica dopo aver centrato la vittoria più importante della sua giovane carriera ne evidenzia anche le qualità umane: “Il pensiero è per mia nonna, che è morta tre mesi fa e avrebbe compiuto 101 anni la settimana scorsa”.