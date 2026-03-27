Il tennista ceco domina il match contro il francese Fils, stanco dopo la maratona con Paul e conquista la prima finale in un Masters 1000 della sua carriera. Sinner Zverev sono avvisati

Jiri Lehecka è il primo finalista del Miami Open. Il Masters 1000 della Florida rimette sulla mappa il tennista ceco, una delle grandi sorprese di questa edizione 2026. Arthur Fils arriva con l’entusiasmo della semifinale maratona vinta contro il padrone di casa Tommy Paul ma anche con le gambe rallentate dalla fatica del giorno precedente. E ora Lehecka aspetta il vincente della sfida tra Sinner e Zverev. Accesso in finale anche per il doppio italiano Simone Bolelli e Andrea Vavassori che torna pienamente in corsa anche per le Finals.

Lehecka domina, Fils paga la stanchezza

La prima semifinale del Masters 1000 di Miami va in archivio con un dominio netto da parte di Jiri Lehecka. Il giocatore ceco, in passato anche fermato da qualche infortunio sfortunato (si era ritirato nella semifinale a Madrid nel 2024), non ha lasciato scampo al francese Fils che dopo un torneo di altissimo livello ha pagato il grande sforzo per battere lo statunitense Paul nei quarti di finale, in un match tra i più belli del torneo e deciso da tre tie-break. Lehecka vince con un doppio 6-2 ma è soprattutto il primo tennista a raggiungere la finale di un Masters 1000 senza subire un break. Non succedeva da Shanghai 2018 quando a farlo fu Djokovic.

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“E’ qualcosa a cui ho lavorato per tutta la stagione, ho avuto fiducia nel lavoro che ho fatto e nel mio tennis – ha detto il ceco alla fine del match – Sapevo che era una questione di tempo prima di raggiungere un risultato del genere. Miglior partita della mia carriera? Direi di sì”. Una prestazione di altissimo livello la sua che è anche un avvertimento per uno tra Sinner e Zverev che dovrà affrontarlo in finale.

Miami Open: il tabellone maschile

Bolelli e Vavassori in finale: riprende la corsa alle Finals

Simone Bolelli e Andrea Vavassori partivano da favoriti nel match contro la coppia formata da John-Patrick Smith e da Sander Arends e hanno risposto all’appello. I due azzurri si prendono di forza la finale di Miami vincendo nettamente con il punteggio di 6-3, 6-4. Ma riuscire ad alzare il trofeo sarà decisamente più complicato visto che dal’altra parte della rete troveranno il britannico Henry Patten e il finlandese Harri Heliovaara, la coppia numero 4 al mondo e una di quelle in maggiore ascesa. Il successo in Florida però permette ai due azzurri di riprendere la marcia verso le Finals. Balzo in avanti di sei posizioni e ora i due sono al quarto posto in classifica con la possibilità di provare a scalare anche un’altra posizione.