Miami, Sinner trova il bosniaco Dzumhur: carattere fumantino e il veleno sul caso clostebol. Bellucci eliminato

Il bosniaco elimina il peruviano Buse e sarà il primo avversario per Sinner in Florida in una sfida dal sapore di rivincita. Oggi in campo Arnaldi, Berrettini e Darderi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una sfida inedita per Jannik Sinner. Il numero 2 del mondo ha conosciuto l’avversario che sfiderà nei 16esimi di finale del Miami Open, il secondo Masters 1000 della stagione. Per l’azzurro ci sarà il confronto con il bosniaco Damir Dzumhur in un match che ha anche il sapore della rivincita. Subito eliminato Mattia Bellucci, oggi in campo Arnaldi, Berrettini e Darderi.

Dzumhur: il veleno sul caso clostebol

Sarà la prima volta che Jannik Sinner e Damir Dzumhur si affrontano nel circuito ATP. Il 33enne tennista bosniaco è il numero 76 del ranking ma in passato è riuscito a salire fino alla posizione numero 23. E’ sempre stato considerato un tennista di grande talento ma con un temperamento non sempre “regolare”. Anzi nel circuito è conosciuto soprattutto per le sue liti con gli arbitri e con gli avversari. L’episodio più famoso risale ad Acapulco nel 2021. Nel corso del match con l’olandese van de Zandschulp, una palla chiamata fuori scatena la reazione del bosniaco che prima riceve un warning e poi un penalty point. Ma non è finita qui, Dzumhur decide di abbandonare il campo (il risultato era 5-5 nel primo set) ma prima di andare via arriva a minacciare l’arbitro.

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Il match con Sinner potrebbe avere anche il sapore della rivincita per Jannik visto che il suo avversario non ha avuto parole esattamente gentile per il caso clostebol: “E’ incredibile che non ci sia stata alcuna sospensione – disse nel gennaio 2025 – anche se è risultato positivo a due test diverso. Non ne ho parlato con i media perché non volevo essere io quello a dire qualcosa. Ma penso che le regole non siano uguali per tutti. Alcuni giocatori hanno trattamenti diversi. Ma se qualcuno viene sospeso per 6 mesi, deve essere lo stesso anche per gli altri. Tutti i giocatori devono essere tratti allo stesso modo”.

Bellucci eliminato da Michelsen

Solo un italiano era impegnato nel primo turno del torneo di Miami nella giornata di ieri e le cose non sono andate come previsto. L’italiano Mattia Bellucci è stato infatti eliminato piuttosto nettamente dallo statunitense Alex Michelsen che conquista l’approdo ai sedicesimi di finale con un 6-2, 6-1 piuttosto eloquente. Per l’azzurro proveniente dalla qualificazioni un po’ di delusione per un match che lo ha visto sempre in difficoltà contro il giovane americano.

Berrettini, Arnaldi e Darderi: gli italiani in campo

L’Italia torna protagonista nel pomeriggio e poi ancora nella notte di oggi. Il primo a scendere in campo nel pomeriggio è Matteo Arnaldi (per lui si tratta ancora del primo turno). Il tennista ligure è reduce da un periodo molto complicato che lo ha visto crollare anche in classifica, Miami può rappresentare una buona occasione per provare a darsi la scossa ma dall’altra parte della rete c’è un avversario scorbutico come il kazako Shevchenko. Sfida kazaka e decisamente molto più complicata quella che dovrà affrontare Matteo Berrettini che dopo la bella vittoria nel primo turno contro Muller, ora fa i conti con Sasha Bublik che sta vivendo uno straordinario momento di forma. L’azzurro è atteso sul Butch Bucholz con il match che non inizierà prima delle 18.20 ore italiane. Sfida da affrontare con le pinze anche per Luciano Darderi che affronta il 20enne spagnolo Martin Landaluce, con la partita che andrà in scena nella notte italiana.

Miami Open: il tabellone completo

Paolini e Cocciaretto in campo

Sarà tempo di debutto anche per Jasmine Paolini, per la toscana un match molto delicato contro la statunitense Townsend che sta vivendo un ottimo momento di forma. La toscana vuole provare a riscattare le ultime uscite un po’ deludenti. Prova complicatissima invece per Elisabetta Cocciaretto che trova sulla sua strada un’altra statunitense, la numero 4 del mondo Coco Gauff.