Miami, Paolini supera Townsend, Cocciaretto spaventa Gauff e Henin stronca Sinner: "Non m'ha impressionato"

Missione compiuta per Jasmine, ma che fatica piegare (al terzo set) l'ostica statunitense. Elisabetta sfiora l'impresa contro Coco, l'ex campionessa belga caustica con Jannik.

Entra nel vivo il torneo di Miami, nei tabelloni maschile e femminile. Dopo le piogge e i rinvii delle prime giornate, si gioca a pieno ritmo sui campi in cemento della metropoli della Florida. Debutto vincente per Jasmine Paolini, capace di approdare al terzo turno grazie al successo in tre set sull’insidiosa Taylor Townsend. Buona anche la prestazione di Elisabetta Cocciaretto al cospetto della numero 4 della classifica WTA, la beniamina di casa Coco Gauff. Una grande ex, Justine Henin, ha invece fatto rumore fuori dal campo per via dei suoi giudizi – non proprio lusinghieri – su Jannik Sinner.

Miami, Paolini al 3° turno: Townsend ko

Nonostante un momento di blackout nel corso del secondo set, missione compiuta per Paolini. La garfagnina ha giocato una partita di grande caparbietà, trovando il primo break sul punteggio di 3-2 e reagendo subito dopo l’immediato controbreak della statunitense: 6-3. Nel secondo parziale, invece, Townsend ha preso il largo. Cinque game in fila per lei dopo l’iniziale 1-1 e set vinto in modo netto: 1-6. Nel terzo, ottimo l’approccio di Jasmine che ha resettato immediatamente la situazione e ha ripreso a fare il suo gioco, trovando e consolidando due break e chiudendo con un rassicurante 6-2.

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Cocciaretto, impresa sfiorata con Gauff

Applausi a scena aperta per Elisabetta Cocciaretto, capace di portarsi in vantaggio di un set e di mettere paura alla campionessa di casa, Coco Gauff. La marchigiana ha chiuso sul 6-3 a proprio favore la prima frazione, ha tenuto fino al 4-4 nella seconda, prima di subire il break che ha rianimato una nervosissima e fallosissima Coco (4-6), quindi si è portata avanti di un break nel terzo: 2-0. A questo punto, però, Cocciaretto ha subito l’immediato controbreak e non è riuscita a dare continuità alla sua azione. Gauff ha chiuso sul 6-3, non senza aver rintuzzato fino alla fine i tentativi di rientro dell’azzurra.

Henin caustica su Sinner a Indian Wells

Intanto da registrare i giudizi tranchant dell’ex numero 1 della classifica WTA di inizio millennio, la belga Justine Henin. Dai microfoni di Eurosport France, di cui da anni è apprezzata opinionista, l’ex campionessa ha in qualche modo sminuito il trionfo di Jannik Sinner a Indian Wells: “Non mi ha particolarmente impressionato, ha vinto il torneo senza perdere nemmeno un set, ma ci sono stati dei match in cui era in grande difficoltà”. Henin ha citato due partite su tutte: “Quella contro Joao Fonseca e la finale contro Daniil Medvedev. In entrambe le circostanze mi sono chiesta più volte quando avrebbe premuto un po’ di più sull’acceleratore“.