Miami, Paolini ed Errani in semifinale: Jasmine finalmente soddisfatta. Orario a sorpresa per Sinner-Tiafoe

Prestazione travolgente di Paolini ed Errani, che battono 6-3 6-1 Muhammad e Routliffe e volano in semifinale a Miami, dove domani toccherà invece a Sinner scendere in campo

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Nuova semifinale per Jasmine Paolini e Sara Errani, protagoniste fin qui di un percorso senza intoppi a Miami. Anche ai quarti di finale è arrivata infatti una netta vittoria in due set delle azzurre, che hanno travolto per 6-3 6-1 Asia Muhammad ed Erin Routliffe, con Jasmine che, dopo le difficoltà accusate in singolare, si è detta finalmente soddisfatta della propria prestazione. Diffuso nel frattempo l’orario di del quarto di finale tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe, che a sorpresa non si affronteranno in sessione serale.

Paolini ed Errani travolgenti

Match mai in discussione quello tra Paolini ed Errani e Muhammad e Routliffe, con le azzurre in controllo si dai primi game. Jasmine e Sara infatti non concedono nulla nei propri turni di servizio e si fanno subito aggressive in risposta, procurandosi nel quarto gioco ben quattro palle break consecutive, che però le avversarie annullano. Il break è solo però una questione di tempo, e infatti quattro giochi più avanti eccolo che arriva, con le azzurre che si portano sul 5-3 e poi servono per chiudere il parziale sul 6-3.

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Il secondo set è ancor più un assolo del precedente, con Paolini ed Errani che dopo aver perso il primo game conquistato i sei successivi, chiudendo il match sul 6-3 6-1 in poco più di un’ora e approdando in semifinale al WTA di Miami, dove non hanno ancora perso un set e ora attendono le vincenti della sfida tra Shuai Zheng ed Elise Mertens e Jessica Pegula e Storm Hunter.

Paolini soddisfatta: “Abbiamo giocato veramente bene”

Una prestazione che ha riportato anche il sorriso sul volto di Paolini, che dopo il match è apparsa molto soddisfatta dal proprio livello e da quello della compagna: “Abbiamo giocato davvero bene oggi: tatticamente non ci sono stati problemi. E’ bello giocare in coppia con una persona che conosci così bene e con la quale hai un buon rapporto. Stiamo molto bene insieme anche fuori dal campo”.

Orario a sorpresa per Sinner-Tiafoe: ecco quando si giocherà

Mentre Paolini ed Errani si trovavano in campo, il torneo di Miami ha diffuso il programma della prossima giornata, con una sorpresa nell’orario del match di Sinner, che tutti si aspettavano avrebbe giocato durante la sessione serale considerando che che affronterà uno statunitense. Il match contro Tiafoe sarà invece il primo della giornata, con Jannik che dunque scenderà in campo a partire dalle 18:00 italiane, a meno di rinvii dovuti a pioggia o altri imprevisti.