Miami, Paolini in coppia con Errani ritrova il sorriso: azzurre ai quarti di finale senza perdere un set

Da sola si è smarrita, ma in coppia con Sara Errani per Jasmine Paolini è più facile ritrovare la via maestra. E a Miami, nel torneo di doppio, la coppia italiana non ha mancato l’appuntamento con la vittoria nell’ottavo di finale giocato contro la britannica Olivia Nicholls e la slovacca Tereza Mihalikova, superate con un doppio 6-4 dopo un’ora e 20’ di partita. Un successo confortante che arriva dopo quello conquistato all’esordio contro la giapponese Aoyama e la norvegese Eikeri, e che riprometta Sara e Jas tra le migliori otto coppie del quarto WTA 1000 della stagione.
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La rivincita su Nicholls-Mihalikova dopo Berlino 2025
A Miami la coppia azzurra vanta come miglior risultato la semifinale centrata nel 2024, e chissà che non si possa almeno arrivare a replicare quel risultato passando appunto per il quarto di finale che le vedrà opposte alla coppia vincente del confronto tra la giapponese Kato e la cinese Yang da una parte e dalla statunitense Muhammad e la neozelandese Routliffe dall’altra (quest’ultime sono testa di serie numero 6 del torneo in corso di svolgimento in Florida: Errani e Paolini a Miami sono invece la prima coppia del seeding).
Per quanto visto anche nell’ottavo di finale andato in scena nella mattinata odierna, una missione tutto sommato abbastanza possibile. Errani e Paolini avevano peraltro più di un buon motivo per rifarsi nei confronti di Nicholls e Mihalikova che l’avevano battute lo scorso anno nella finale sull’erba di Berlino, in uno degli appuntamenti in preparazione a Wimbledon.
Sul veloce della Florida, però, la formula è risultata decisamente gradita alle italiane, anche se al solito la partita è stata particolarmente movimentata, con tre break mandati a referto nei primi tre giochi dell’incontro e il primo turno di servizio tenuto da Errani per scappare sul 3-1. Nel settimo gioco arriva un terzo break a favore delle azzurre, che vedono il traguardo vicino ma devono passare per un altro contro break subito (stavolta è Errani a cedere la battuta) prima però di completare l’opera con una bella volée di Sarita che chiude i conti sul 6-4.
Sei palle break annullate, alle azzurre ne basta una
Nel secondo set la partita si mostra più equilibrata, sebbene nel quarto gioco le italiane si ritrovino a fronteggiare ben tre palle break consecutive (4 punti in fila da 0-40 e passa la paura). Stesso copione che si verifica nell’ottavo gioco, ma ancora una volta Errani al servizio riesce a salvarsi per restare on serve.
È il nono gioco quello spartiacque: due doppi falli di Mihalikova e uno schiaffio al volo fuori misura di Nicholls offrono l’opportunità di andare a brekkare e ipotecare la sfida, con Paolini che non trema nel suo turno di battuta ed Errani che alla prima palla match con un bel dritto completa l’opera.
Dopo la semifinale conquistata a Indian Wells, arrivano altri segnali incoraggianti da Sarita e Jas, che pure a Miami non intendono fermare troppo presto la loro corsa.