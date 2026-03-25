Miami, Sinner ai quarti: le scuse a Michelsen e i consigli di Vagnozzi. Poi l’ammissione: “Cosa mi ha aiutato”

Per Jannik 14esimo successo consecutivo in un Masters 1000, ma contro il giovane americano ha sofferto: il sogno di centrare il Sunshine Double continua

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Sinner soffre, rischia grosso contro Michelsen, ma alla fine riesce a spuntarla in due set e a staccare il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Un altro passo verso il Sunshine Double, ma contro l’americano Jannik ha sbandato.

Sinner, avvio a rilento: Michelsen spregiudicato

All’Hard Rock Stadium di Miami c’è in palio un posto ai quarti di finale. Sinner arriva dal successo contro Moutet nel terzo turno che gli ha consentito di polverizzare il record di set vinti consecutivamente nei Masters 1000 prima di proprietà di Djokovic; Michelsen – numero 40 del ranking Atp – dalla vittoria con Tabilo.

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Il 21enne americano, probabilmente anche galvanizzato dal fattore casa, parte bene, con piglio deciso e personalità. Al contrario, l’azzurro non decolla, spreca quattro palle break, mentre Vagnozzi gli suggerisce come muoversi: “Sulla seconda due passi, non tre. Stai un po’ più vicino”. Il numero 2 rompe gli equilibri sul 6-5 e poi porta a casa il primo set dopo 46’ e cinque ace.

Le scuse di Jannik all’avversario

La grandezza di un campione si rivela anche nei gesti, oltre che per le sue prodezze. Nel primo set, sul 4-4, Sinner colpisce inavvertitamente l’avversario con una pallata anche piuttosto violenta.

L’altoatesino, imbarazzato per l’accaduto, si scusa più volte con Michelsen. Nessuna polemica, però. Anche perché non c’è stata malizia, per carità. Prevale la sportività: i due archiviano il caso con un sorriso.

I consigli di Vagnozzi, la risposta dell’americano

Dopo essersi aggiudicato il primo set 7-5, il gioco di Sinner è costellato di errori, sopratutto nel diritto. Vagnozzi prova a spronarlo: “Tira tu, se sbagli non fa niente”. Come dire, prendi il comando, insisti. Ma in campo il rosso di San Candido soffre la veemenza di Michelsen, decisamente on fire.

Jannik subisce il primo break dal match contro il talento Fonseca a Indian Wells e consegna il controllo delle operazioni all’americano che sorprende a più riprese l’italiano. Poi la reazione rabbiosa di Sinner, il controbreak immediato, gli ace che arrivano a 10. Ma l’errore è sempre dietro l’angolo, 6-6 si va al tie break.

Lo scambio dell’anno, il dito all’orecchio, il successo

Sinner conquista un punto pazzesco che fa scaldare il pubblico. Anche il robot – come lo ha definito Fonseca – si lascia andare a una reazione umana portandosi il dito all’orecchio.

Alla fine, pur soffrendo, l’azzurro riesce a spuntarla con un servizio vincente, l’ennesimo della sua partita: 7-5, 7-6 in 1 ora e 41 minuti e quarti di finale in cassaforte. I numeri dicono che si tratta del suo 14esimo successo consecutivo in un Masters 1000: semplicemente mostruoso.

L’ammissione a fine match

Non è stata certo la miglior partita dell’altoatesino. E lo riconosce nell’intervista del post partita: “Il servizio mi ha aiutato tanto soprattutto nei momenti importanti e nel tie break. Devo migliorare da fondo campo, bisogna trovare un buon ritmo”.

Poi aggiunge: “Oggi le condizioni erano completamente diverse rispetto a ieri, ma sono contento per come ho lottato. Devo migliorare e alzare il livello. Domani giorno libero, mi farà bene” ha concluso Sinner. Il sogno Sunshine Double prende sempre più forma.