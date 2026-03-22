Miami, Sinner replica a Fonseca con classe e se ne va in crociera: incontrarlo costa 6.800 euro (almeno)

La risposta di Jannik spegne sul nascere la polemica col brasiliano, poco diplomatico nei suoi elogi ad Alcaraz: "Ha ragione lui". A luglio in nave con Cahill e Vagnozzi.

Da un “cattivo” all’altro. Dopo Dzumhur, Sinner si prepara ad affrontare Moutet, il francese dai colpi di racchetta, ma soprattutto di testa, sempre imprevedibili. In attesa di sfidarlo, ha avuto modo di spegnere sul nascere una piccola, grande polemica creata – o meglio: montata ad arte – col suo possibile erede, il “piccolo Sinner” Fonseca. “Jannik è un robot ma Carlos è meglio, può fare tutto“, aveva detto il brasiliano tessendo le lodi di Alcaraz che l’aveva appena battuto sul cemento della Florida. Parole che avevano fatto arrabbiare tanti appassionati e addetti ai lavori. Tutti tranne lo stesso Sinner.

“Alcaraz meglio di Sinner”: Jannik risponde a Fonseca

Jannik ha replicato con classe alla dichiarazione probabilmente poco diplomatica del brasiliano, dandogli pienamente ragione. “Ha ragione, io sono più quel tipo di giocatore ma questo lo sappiamo”, ha detto il rosso di San Candido a Tennis Channel. “Lo ha spiegato perfettamente, penso sia una visione perfetta la sua, poi viene da un giocatore che ha affrontato me la settimana prima e adesso ha giocato con Carlos”. Da parte di Sinner, parole al miele verso chi poche ore prima l’aveva pubblicamente sminuito in sala stampa: “Fonseca è un grandissimo talento, sta giocando a un livello incredibile, gli auguro il meglio”.

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Genova: a luglio la crociera con Sinner, Cahill e Vagnozzi

Mentre si attende di conoscere l’ufficialità dell’orario in cui, nella giornata di lunedì, Sinner affronterà Moutet per conquistare il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, è arrivata quella – decisamente insolita – della prossima crociera del campione. Si tratta del Mediterranean Prelude Journey di Explora Journeys, organizzato sulla nuova nave Explora III e che vedrà a bordo la presenza del numero 2 della classifica ATP (e magari nel frattempo sarà tornato numero 1). Sinner nei mesi scorsi è stato nominato Global Brand Ambassador di Explora Journeys, status che si aggiunge a una moltitudine di incarichi analoghi.

Quanto costa la crociera, l’allenamento e la cena con Sinner

La presenza di Sinner a bordo della nave è prevista dal 24 al 25 luglio, per una sola notte: il campione salirà a Genova e scenderà a Marsiglia, mentre la rotta proseguirà tra la Costa Azzurra, Livorno, la Riviera Ligure e Civitavecchia, fino al 29 luglio. Sinner sarà presente durante le sessioni di “In Balance”, che includono wellness e allenamento curato da Darren Cahill e Simone Vagnozzi, e alla cena di gala a sostegno della Jannik Sinner Foundation e della MSC Foundation, a cui saranno devoluti tutti i premi. A proposito: quanto costa la crociera con Sinner? Si parte da 6.800 euro a persona per gli adulti nella categoria più economica (si fa per dire), per salire nelle altre.