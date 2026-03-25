Miami, Sinner trova un altro 'pazzo': Tiafoe. Zverev si salva a stento, Alcaraz preso in giro da Rinderknech

Dopo Dzhumur, Moutet e lo stesso Michelsen, Jannik giovedì ai quarti con l'ennesimo giocatore fumantino, l'effervescente Frances. Sascha sfiderà Cerundolo, nuovi guai per Carlos.

Procede spedita, nonostante le numerose mine disseminate lungo il percorso, la marcia di Jannik Sinner nel torneo di Miami, seconda e ultima tappa del Sunshine Double. Mancano tre vittorie alla fantastica doppietta, che consentirebbe al rosso di San Candido di entrare nella storia – l’ultimo a vincere nello stesso anno IW e Miami, che ancora si chiamava Key Biscayne, fu un certo Roger Federer nel 2017 – e soprattutto di accorciare sensibilmente il suo gap in classifica nei confronti di un Carlos Alcaraz finito improvvisamente in crisi e “dileggiato” ormai da tutti, persino da Arthur Rinderknech.

Miami, la lunga lista di “cattivi” contro Sinner

Forse è destino che in questa edizione del torneo di Miami Sinner debba vedersela unicamente con giocatori fumantini, se non con veri e propri “cattivi” del circuito. Era accaduto nei primi turni contro Damir Dzhumur e Corentin Moutet, due storiche teste calde, e anche agli ottavi Jannik ha dovuto fronteggiare l’estro e i colpi di teatro dell’astro nascente Alex Michelsen, uno di quelli che interagiscono di continuo col pubblico chiedendone supporto o addirittura zittendolo, come accaduto nel turno precedente con la rumorosa torcida del cileno Alejandro Tabilo. Ai quarti per Sinner un altro “pazzo” (ma nel senso buono): Frances Tiafoe.

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Tiafoe, che rischio contro Atmane negli ottavi

Dopo Jakub Mensik, il 28enne di Hyattsville, nel Maryland, ha superato agli ottavi Terence Atmane, piegato in tre set al termine dell’ennesima battaglia. Tiafoe ha vinto il primo set 6-4, poi è crollato nel secondo (1-6) ma ha ritrovato grinta e nervi saldi nel terzo, chiudendo con un altro 6-4 e infiammando il pubblico di Miami, che nei quarti potrà tifare per due americani superstiti: lui, appunto, e Tommy Paul, opposto al francese Fils. Il momento critico per Tiafoe è stato nel terzo set quando, sul 4-4, si è trovato sotto 0-40. È riuscito a venir fuori da questa situazione spinosa e a pagare il contraccolpo, come spesso accade, è stato il rivale, che è poi crollato a sua volta nel game successivo.

Chi è Frances Tiafoe, attivista e grande tifoso di MJ

Le sfide con Tiafoe sono quasi un abitudine per Sinner, che ha affrontato cinque volte lo statunitense dal 2019 al 2024 (ultima la finale del 2024 a Cincinnati) vincendo in quattro occasioni e perdendo soltanto nel 2021 a Vienna. Figlio di genitori della Sierra Leone, Tiafoe ha imparato a giocare a tennis da piccolo tirando la palla contro il muro assieme al gemello Franklin e poi frequentando un centro sportivo del Maryland di cui il papà era custode. Sostenitore del Black Lives Matter, la vita di Tiafoe è cambiata a otto anni dopo un viaggio “mistico” in Africa, terra dei suoi avi. Nel tennis ha iniziato a vincere a 15 anni, a 18 era già in top 100. Amante della terra rossa, dell’NBA e delle sneakers, ha un idolo indiscusso: Michael Jordan.

Zverev non brilla ma avanza, ai quarti contro Cerundolo

Nonostante qualche patema di troppo, anche Sascha Zverev intanto è riuscito ad approdare ai quarti di finale superando con un doppio tie-break il francese Quentin Halys. Prestazione tutt’altro che solida da parte del tedesco, forse l’ultimo (anzi l’unico) vero rivale di Sinner sulla strada del trionfo, contro il non irresistibile francese. Zverev ha mantenuto la lucidità quando occorreva, imponendosi 7-4 nel primo tie-break e 7-1 nel secondo. Nel prossimo turno, in programma giovedì come per Sinner, se la vedrà con l’argentino Francisco Cerundolo che ha battuto 6-4 6-3 Ugo Humbert proseguendo la sua cavalcata, che l’aveva visto eliminare – tra gli altri – Daniil Medvedev.

Alcaraz “piagnone”, persino Rinderknech lo sfotte

Nel frattempo i guai continuano per Carlos Alcaraz, passato in due settimane da dominatore a dileggiato del circuito. “Colpa” dei suoi atteggiamenti da “piagnone”, più che delle sconfitte rimediate sul cemento americano. “Sono stanco di giocare contro Roger Federer a ogni turno: davvero ha detto questo?”, ha ironizzato Arthur Rinderknech con l’Equipe: “Non sono sicuro che affronti sempre giocatori che giocano come Federer. Se così fosse, Alcaraz non vincerebbe tutte quelle partite come fa. Se gli avversari giocassero come Federer, avrebbe più difficoltà. È un po’ come tutte le squadre della Ligue 1 quando affrontano il PSG: è un po’ la partita dell’anno. E ogni tanto, alcune giocano una partita un po’ al di sopra del loro livello”.