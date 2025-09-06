Miami: Suarez, che stangata dopo lo sputo ai rivali, le scuse non bastano

La finale di Leagues Cup, vinta da Seattle, ha lasciato strascichi importanti. Il provvedimento nei confronti dell'uruguayano è decisamente duro

Luis Suárez è stato sanzionato con sei giornate di squalifica dalla Commissione Disciplinare della Leagues Cup dopo la rissa seguita alla finale tra Inter Miami e Seattle Sounders. Le immagini mostrano l’attaccante uruguaiano sputare verso un membro dello staff avversario e afferrare per il collo un giocatore. Un gesto che ha offuscato la serata, già amara per la sconfitta dei rosanero.

Pugno duro del Comitato

La Leagues Cup ha applicato l’articolo 4.2 C del regolamento, imponendo a Suárez la squalifica di sei turni, che dovrà scontare integralmente nelle edizioni future della competizione. Non è il solo: Sergio Busquets dovrà saltare due partite per un pugno rifilato a Obed Vargas, mentre Tomás Avilés starà fermo tre gare per condotta violenta. Sul fronte Sounders, sanzionato anche l’assistente Steven Lenhart con cinque giornate. Insomma, più che una partita un far-west.

Le scuse del Pistolero

Dopo giorni di silenzio e critiche, Suárez ha rotto il ghiaccio su Instagram: “Prima di tutto voglio congratularmi con i Seattle Sounders per la vittoria in Leagues Cup. Ma soprattutto, voglio scusarmi per il mio comportamento al termine della partita”, ha scritto Suarez su Instagram. “È stato un momento molto teso e frustrante. Subito dopo la partita sono successe cose che non sarebbero dovute accadere, ma questo non giustifica la mia reazione. Ho sbagliato e me ne pento sinceramente, non è l’immagine che voglio dare, né alla mia famiglia, che sta soffrendo a causa dei miei errori, né al mio club, che non merita di essere colpito da una cosa del genere. Mi dispiace per quello che è successo e non volevo perdere l’occasione di riconoscerlo e chiedere scusa a tutti coloro che si sono sentiti in colpa per quello che ho fatto”. Un’ammissione che non cancella però la pesante sanzione e lascia aperta l’incognita: la MLS valuterà se estendere le punizioni anche al campionato nazionale.

Il precedente con Chiellini

Luis Suarez non è nuovo a episodi controversi. In Italia lo conosciamo bene per il morso a Giorgio Chiellini durante Italia-Uruguay al Mondiale di Brasile 2014. Anni dopo, l’attaccante uruguayano raccontò di non aver mai accettato la cosa finendo addirittura dallo psicologo per poterci convivere. A distanza di tempo, però, l’ex campione di Liverpool e Barcellona ci è ricascato nuovamente.