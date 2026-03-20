Miami, Swiatek cede subito a Linette e ripiomba nel tunnel: "Difficile liberarmi dei pensieri, vivo un incubo"

La crisi della polacca si acuisce, dopo il derby perso arriva il crollo in sala stampa: l'ammissione di Iga sul momento delicato e sullo "stress che sta prendendo il sopravvento".

Dopo 73 vittorie consecutive all’esordio di tutti i tornei a cui ha preso parte, Iga Swiatek è uscita subito – e clamorosamente – di scena a Miami, sbattuta fuori al secondo turno (per lei in realtà il primo) dalla connazionale Magda Linette in un derby sì dominato, ma dalla polacca che nessuno avrebbe immaginato. Linette, infatti, ha sbrigato la pratica in tre set, ribaltando con un 7-5 6-3 neppure troppo tirato il primo set vinto largamente da Iga sul 6-1. E alla fine la numero 3 del ranking, ex dominatrice del circuito, s’è lasciata andare a uno sfogo plateale. Lacrime e ammissione del suo momento di difficoltà. Anzi di più: “Sto vivendo un incubo”.

Miami, il clamoroso ko di Swiatek contro Linette

Un tunnel in cui Swiatek era già rimasta intrappolata in passato e in cui purtroppo sembra essere stata nuovamente attirata. Un vortice fatto di cattivi pensieri, pressioni asfissianti e stress opprimente. “È difficile liberarmi dei tanti pensieri che ho, anche se questa è sempre stata la mia forza”, ha ammesso la campionessa polacca nella sua drammatica confessione ai cronisti. “Quando pensi troppo a quello che succede sul campo da tennis, non riesci mai a essere fluida e rilassata, con un buon tempismo”. E ancora: “Giocavo il mio miglior tennis quando non pensavo troppo alle cose“.

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Il crollo emotivo di Iga: “Fuori dal campo sto bene”

Adesso Iga ci pensa, eccome. Alle sconfitte, ai colpi che non le riescono, alle avversarie che vincono e scappano via, nella classifica WTA o negli albi d’oro dei tornei più prestigiosi. “Ho la sensazione di prendere così tante decisioni sbagliate o di commettere così tanti errori che è difficile non pensarci. E poi, quando senti che il tuo livello cala, lo stress si fa sentire e il corpo si irrigidisce, è ancora più difficile. Durante quelle ultime partite mi sono sentita intrappolata in un circolo vizioso“. Un disagio tutto psicologico e interiore, che sembra dissolversi fuori dal campo: “Fuori mi sento bene, felice. Non sono depressa o allo stremo delle forze. Ho molta motivazione”.

È il tennis il problema: “Tutto mi sembra complicato”

Ma cosa succede nella mente di Swiatek quando gioca? “Ora il tennis mi sembra complicato. Quello che provo non l’ho mai provato prima. Penso che queste cose succedano e devo essere in grado di superarle. Di certo non sarà facile, e non succederà in fretta. Ma farò semplicemente quello che posso e lavorerò per uscirne. Chiaramente, non sto facendo le cose nel modo giusto. Non è questo il tipo di tennis che voglio mostrare a tutti, mi scuso anche per non aver giocato meglio. So che avrei potuto vincere, ma il mio livello è stato deludente. Sento di aver avuto un peso sulle spalle negli ultimi anni, perché tutti sanno che ho le carte in regola per vincere i tornei“.