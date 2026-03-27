Miami, Zverev impressiona contro Cerundolo e avvisa Sinner: “Mi sento diverso”. Quando si gioca la semifinale

Occhio Sinner, questo Zverev è in versione deluxe: un Sascha in versione più aggressiva travolge Cerundolo con un perentorio 6-1 6-2 e lancia la sfida a Jannik

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

E come da aspettative, sarà Jannik Sinner-Alexander Zverev la semifinale della parte bassa del tabellone del Masters 1000 di Miami. Dopo la vittoria dell’azzurro su Frances Tiafoe è infatti arrivata quella del tedesco, che ha travolto nettamente Francisco Cerundolo con un 6-1 6-2 che non ammette repliche, mandando un segnale chiaro al numero 2 ATP, contro cui vuole prendersi la rivincita dopo la brutta sconfitta di Indian Wells.

Zverev impressionante: lascia appena tre game a Cerundolo e avvisa Sinner

Sinner chiama, Zverev risponde. Dopo la netta vittoria per 6-2 6-2 di Jannik su Tiafoe il tedesco non voleva essere da meno e infatti contro Cerundolo è arrivata una vittoria schiacciante al termine di un match in cui è stato in totale controllo fin dall’inizio dell’incontro che l’ha visto conquistare i primi cinque giochi consecutivi. Evitato il bagel l’argentino ha ceduto poi il parziale per 6-1, non riuscendo a reagire nemmeno al secondo, con Zverev che ha preso nuovamente il largo e vinto per 6-2. Il tedesco approda così in semifinale al Masters 1000 di Miami dove affronterà Sinner, contro cui andrà a caccia di rivincita dopo quella di Indian Wells.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Zverev homo novus: “Quest’anno mi sento diverso”

A proposito della sfida che lo attende in semifinale Zverev non sembra però preoccupato visto il recente precedente di Indian Wells, dove non era riuscito a esprimersi al meglio, cosa che infatti sta facendo a Miami: “Negli ultimi anni abbiamo disputato delle partite fantastiche, molto combattute negli ultimi mesi. È vero che le ha vinte tutte lui, quindi spero che questa volta il risultato sia diverso. Ho giocato male a Indian Wells; il mio servizio è stato il mio punto debole quel giorno, quindi spero che domani le cose cambino. Spero di dare il massimo”.

A impensierire Sinner potrebbe anche essere il nuovo approccio più offensivo di Zverev, che però ha ammesso contro Jannik sarà difficilmente mantenere questo atteggiamento: “Cerco di scendere a rete in ogni partita, ma contro Jannik sarà più difficile che contro gli altri. Semplicemente per via della velocità della palla; la sua velocità media è la più alta del circuito, e rimane sempre vicino alla linea di fondo, non lasciando molto spazio, quindi bisogna essere aggressivi in altri modi. Cercherò sicuramente di fare tutto il possibile; proverò a essere io a dominare gli scambi, anche se so che non sarà facile contro di lui”.

A dare fiducia a Zverev è anche la sensazione di essere riuscito finalmente a svoltare dopo il negativo 2025, tanto da essere convinto di poter finalmente vincere anche uno slam in questa stagione: “Una delle cose principali che conta per me è migliorare il mio gioco per vincere un Grande Slam. Questo è il mio obiettivo principale, la mia priorità. Mi sento in grado di farlo. Quest’anno mi sento diverso e credo che sia possibile… e succederà”.

Quando si gioca la semifinale tra Sinner e Zverev

Il Masters 1000 di Miami ha diffuso nel frattempo anche l’orario della sfida tra Sinner e Zverev, programmato per venerdì 27 marzo come terzo match sul centrale dopo la prima semifinale del doppio femminile e l’altra del singolare maschile tra Jiri Lehecka e Arthur Fils. Questo significa che Jannik e Sascha, certamente la sfida più attesa di giornata non scenderanno in campo prima della mezzanotte italiana.