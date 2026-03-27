Miami, Zverev impressiona contro Cerundolo e avvisa Sinner: “Mi sento diverso”. Quando si gioca la semifinale

E come da aspettative, sarà Jannik Sinner-Alexander Zverev la semifinale della parte bassa del tabellone del Masters 1000 di Miami. Dopo la vittoria dell’azzurro su Frances Tiafoe è infatti arrivata quella del tedesco, che ha travolto nettamente Francisco Cerundolo con un 6-1 6-2 che non ammette repliche, mandando un segnale chiaro al numero 2 ATP, contro cui vuole prendersi la rivincita dopo la brutta sconfitta di Indian Wells.
- Zverev impressionante: lascia appena tre game a Cerundolo e avvisa Sinner
- Zverev homo novus: “Quest’anno mi sento diverso”
- Quando si gioca la semifinale tra Sinner e Zverev
Zverev impressionante: lascia appena tre game a Cerundolo e avvisa Sinner
Sinner chiama, Zverev risponde. Dopo la netta vittoria per 6-2 6-2 di Jannik su Tiafoe il tedesco non voleva essere da meno e infatti contro Cerundolo è arrivata una vittoria schiacciante al termine di un match in cui è stato in totale controllo fin dall’inizio dell’incontro che l’ha visto conquistare i primi cinque giochi consecutivi. Evitato il bagel l’argentino ha ceduto poi il parziale per 6-1, non riuscendo a reagire nemmeno al secondo, con Zverev che ha preso nuovamente il largo e vinto per 6-2. Il tedesco approda così in semifinale al Masters 1000 di Miami dove affronterà Sinner, contro cui andrà a caccia di rivincita dopo quella di Indian Wells.
Zverev homo novus: “Quest’anno mi sento diverso”
A proposito della sfida che lo attende in semifinale Zverev non sembra però preoccupato visto il recente precedente di Indian Wells, dove non era riuscito a esprimersi al meglio, cosa che infatti sta facendo a Miami: “Negli ultimi anni abbiamo disputato delle partite fantastiche, molto combattute negli ultimi mesi. È vero che le ha vinte tutte lui, quindi spero che questa volta il risultato sia diverso. Ho giocato male a Indian Wells; il mio servizio è stato il mio punto debole quel giorno, quindi spero che domani le cose cambino. Spero di dare il massimo”.
A impensierire Sinner potrebbe anche essere il nuovo approccio più offensivo di Zverev, che però ha ammesso contro Jannik sarà difficilmente mantenere questo atteggiamento: “Cerco di scendere a rete in ogni partita, ma contro Jannik sarà più difficile che contro gli altri. Semplicemente per via della velocità della palla; la sua velocità media è la più alta del circuito, e rimane sempre vicino alla linea di fondo, non lasciando molto spazio, quindi bisogna essere aggressivi in altri modi. Cercherò sicuramente di fare tutto il possibile; proverò a essere io a dominare gli scambi, anche se so che non sarà facile contro di lui”.
A dare fiducia a Zverev è anche la sensazione di essere riuscito finalmente a svoltare dopo il negativo 2025, tanto da essere convinto di poter finalmente vincere anche uno slam in questa stagione: “Una delle cose principali che conta per me è migliorare il mio gioco per vincere un Grande Slam. Questo è il mio obiettivo principale, la mia priorità. Mi sento in grado di farlo. Quest’anno mi sento diverso e credo che sia possibile… e succederà”.
Quando si gioca la semifinale tra Sinner e Zverev
Il Masters 1000 di Miami ha diffuso nel frattempo anche l’orario della sfida tra Sinner e Zverev, programmato per venerdì 27 marzo come terzo match sul centrale dopo la prima semifinale del doppio femminile e l’altra del singolare maschile tra Jiri Lehecka e Arthur Fils. Questo significa che Jannik e Sascha, certamente la sfida più attesa di giornata non scenderanno in campo prima della mezzanotte italiana.