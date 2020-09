Michael Jordan si dà all'automobilismo

Dal basket all’automobilismo, si ampliano sempre più gli interessi economico-sportivi di Michael Jordan, leggendario campione della Nba e unico proprietario di colore di una franchigia Nba, gli Charlotte Hornets. Jordan, infatti, ha annunciato che lancerà un nuovo team nella Nascar, campionato di ‘stock car’ che gode di grande popolarità negli Stati Uniti.

Il sei volte campione Nba da giocatore non ha reso noto il nome del team, ma la sua portavoce ha confermato che la squadra avrà come co-proprietario Denny Hamlin (attuale pilota del team Joe Gibbs Racing) e che a guidare l’unica auto, una Toyota, che farà il suo esordio alla Daytona 500 del 2021, sarà Bubba Wallace, unico pilota afroamericano del campionato, al centro dell’attenzione negli ultimi mesi per il suo impegno contro il razzismo e il suo sostegno alla causa del movimento ‘Black Lives Matter’.

OMNISPORT | 22-09-2020 10:21