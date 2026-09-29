Michael Kayode ha incantato in Turchia all'esordio con l'azzurro dei grandi: un gol, corse, dribbling e le rimesse laterali a lunga gittata. Ha tolto il posto a Di Lorenzo?

C’ha messo un po’ l’Italia a scoprire il talento di Michael Kayode. Al Brentford è già un titolare inamovibile, ma in azzurro ha dovuto sgomitare per avere posto dopo essere stato ignorato da Spalletti e da Gattuso. Un problema grande per Di Lorenzo, il titolare della fascia destra: con un Kayode così, l’esterno del Napoli farà fatica a tornare al suo posto.

Che Kayode, debutto azzurro da sogno

Un esordio in Nazionale migliore non poteva augurarselo. Michael Kayode ha incantato in Turchia, debuttando con l’azzurro dei grandi, offrendo una prestazione impeccabile condita dal gol del momentaneo 3-0. Corse, dribbling, rimesse laterali a lunga gittata, pericolosità offensiva: tutto nel carniere di Kayode, scartato giovanissimo dalla Juventus e cresciuto dalla Fiorentina, prima del trasferimento in Inghilterra.

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Vedendolo giocare i tifosi azzurri si sono chiesti per quale motivo un calciatore così non trovava spazio in Nazionale, nonostante le evidenti difficoltà incontrate dal titolare di fascia, Di Lorenzo, nelle ultime apparizioni. Spalletti e Gattuso lo hanno ignorato, Mancini ha subito puntato sulle qualità dell’esterno del Brentford, con 31 presenze in Serie A in carriera.

Da Gozzano all’Italia, tutto in sei anni

Solo sei anni fa, appena 16enne, Kayode esordiva in Serie D con la maglia del Gozzano, affrontando il Casale nel derby piemontese. Nato in Italia nel 2004 da genitori nigeriani, Kayode ha dovuto fare i conti con la delusione della bocciatura della Juventus, dalle cui giovanili era partito. La consacrazione nella piccola Gozzano a 14 anni, il debutto in prima squadra appena due anni dopo e il passaggio alla Fiorentina.

I viola lo notano in D e non se lo fanno scappare. Kayode diventa un perno della Primavera a partire dalla stagione 2021-2022 e fa breccia nel cuore di Vincenzo Italiano, che lo promuove in prima squadra. Alla Fiorentina si fa notare dagli inglesi, il Brentford prima lo ingaggia in prestito e poi lo riscatta per 18 milioni dalla Fiorentina. Alla terza stagione in Inghilterra ha collezionato 58 presenze in campionato con 2 gol all’attivo, uno quest’anno nelle prime 5 uscite in Premier.

Guai seri per Di Lorenzo

“E’ stato un esordio indimenticabile – ha commentato Kayode al termine della vittoriosa trasferta in Turchia -. Non mi aspettavo un debutto del genere, con un primo tempo incredibile. Abbiamo giocato con semplicità e una cattiveria agonistica fantastica“, le sue parole ai microfoni della Rai.

E ora come si fa a togliere Kayode dall’undici titolare? Per Mancini è un piacevole punto di domanda, in questo tour de force di quattro impegni in undici giorni, che porterà l’Italia a confrontarsi venerdì sera a Parigi contro la Francia di Zinedine Zidane e poi ancora con la Turchia, a Bologna, lunedì prossimo prima del rompete le righe e del ritorno nelle squadre di appartenenza.