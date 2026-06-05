Dal processo per presunto stupro ai danni di una infermiera che accudiva Michael Schumacher sono emersi diversi particolari sul lavoro di assistenza al capezzale del 7 volte campione del mondo di F1

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Continuano ad emergere particolari sulla vita di Michael Schumacher dopo quel maledetto 29 dicembre del 2013 quando una caduta mentre sciava ha compromesso la sua esistenza. Oltre le rivelazioni dello speciale dell’Equipè con le testimonianze dei protagonisti di quei primi giorni post incidenti, da Meribel a Grenoble, ecco che emergono alcuni dettagli sullo sfondo di una vicenda di cronaca che riguarda il presunto stupro di cui sarebbe vittima un’infermiera di Schumi, proprio nella casa del 7 volte campione del mondo di F1, ad opera di un pilota amico di Mick Schumacher.

La vicenda di cronaca, presunta violenza in casa Schumacher

I fatti risalgono al 23 novembre 2019. Un’infermiera al lavoro nella villa della famiglia Schumacher per accudire l’ex pilota Ferrari in stato di pseudocoma dall’incidente sulle nevi di Meribel del 2013, ha denunciato una presunta violenza sessuale di cui sarebbe stata vittima da parte di un pilota australiano, amico all’epoca del figlio della leggenda della Formula 1, Mick.

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Secondo i documenti del tribunale, sarebbe stato trovato del sangue sulle lenzuola e l’infermiera presentava lesioni compatibili con un rapporto forzato. Il pilota in questione è Joey Mawson all’epoca dei fatti stella nascente del motorsport australiano, finito sotto processo.

Mawson ha negato con veemenza la sua colpevolezza e in precedenza aveva affermato che i rapporti sessuali erano stati consensuali. Le prove presentate al processo però dimostrerebbero che Mawson avrebbe inviato un messaggio di testo all’infermiera scusandosi dopo l’incidente: “Mi dispiace tanto. Mi dispiace tanto per il dolore che ti sto causando“. E avrebbe ammesso agli inquirenti di essere anche molto ubriaco quella sera.

Le rivelazioni sul lavoro a casa Schumacher

Dopo le rivelazioni dell’Equipè, durante il processo sono emersi anche alcuni particolari sul lavoro dell’infermiera e sul regime medico “estremamente impegnativo” a cui è sottoposto Schumacher. L’avvocato dell’infermiera ha descritto in tribunale l’enorme stress a cui era sottoposta la sua cliente per fornire assistenza medica 24 ore su 24 a Michael: “È un lavoro estremamente impegnativo, sia fisicamente che emotivamente”.

Inoltre ha sottolineato la “serietà e la passione con cui la sua cliente svolgeva il proprio lavoro”, aggiungendo che le erano stati “affidati i compiti più difficili. È intervenuta quando c’era bisogno di personale, colmando le lacune. Non è una professione come le altre. Ci sono innumerevoli articoli su ciò che accade in questa casa e su come sta Michael Schumacher. È una prova, una pressione enorme, che lei gestisce alla perfezione. È impeccabile”.

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