Michael Schumacher, cifra folle per acquistare la moto del pilota tedesco: prezzo record per un'asta nel 2025

La Honda CBR1000RR Fireblade di Michael Schumacher, modificata HRP, è stata venduta da RM Sotheby's per 75mila dollari insieme a casco, guanti autografati e scheda tecnica.

La stima iniziale oscillava tra i 30mila e i 40mila dollari, più o meno tra i 25 e i 35mila euro: l’hanno venduta per 75mila dollari, quasi il doppio rispetto alla cifra di partenza. Stiamo parlando di una Honda CBR1000RR Fireblade del 2010, una moto di per sé ambita da tutti gli appassionati. Ma con un valore aggiunto e non da poco: è appartenuta a Michael Schumacher, il leggendario pilota tedesco della Ferrari vittima di un grave incidente il 29 dicembre sulle nevi di Meribel. Per accaparrarsela, nonostante le condizioni non perfette e la necessità di ulteriori (e costosi) interventi di manutenzione, c’è chi ha investito quasi 65mila euro.

La Honda Fireblade di Schumacher venduta da RM Sotheby’s

Si tratta di una cifra folle, la più alta tra tutte quelle messe in campo in un’asta motoristica nel 2025, toccata al culmine dell’evento organizzato da RM Sotheby’s: “The Champions – Schumacher and F1 Legends”. Pochi, tutto sommato, i chilometri percorsi dal bolide: poco più di 3.700. Con una peculiarità: tutti o quasi con l’asso tedesco al manubrio. Alle due ruote Schumi si è dedicato, infatti, sia durante la carriera in F1, sia dopo aver chiuso. Nello specifico, questa moto è stata utilizzata dal pilota in alcuni test di preparazione propedeutici a eventi racing ed è stata personalizzata con numero (77) e con altri dettagli dall’officina tedesca Holzhauer Racing Performance.

Insieme alla moto, all’asta casco, guanti e scheda tecnica di Schumi

Tra gli interventi eseguiti figurano la riprogrammazione della centralina elettronica allo scopo di gestire traction control e anti-impennamento, uno scarico Akrapovic titanium exhaust, un quickshifter per cambi di marcia più rapidi, un airbox racing e un nuovo e più potente radiatore dell’olio. Una moto da corsa a tutti gli effetti, dunque, con tanto di scheda tecnica completa e aggiornata, riportante tutte le volte che la Honda è stata utilizzata da Schumi sui vari tracciati. A completare il “pacchetto”, altri due cimeli cult: un casco Schuberth e un paio di guanti autografati dal campione.

Il motorsport e i collezionisti: mezzo milione per la Ducati di Stoner

Il valore della moto e degli altri cimeli oggetto di asta, insieme alle cruciali vicende che hanno accompagnato la storia di Schumacher, hanno fatto impennare la cifra di vendita: indiscutibile il legame tra Michael e la Honda, testimoniato da alcune fotografie esposte al momento stesso della messa in vendita. Non si tratta, comunque, di una cifra record in assoluto per quel che riguarda le moto da corsa. Nel 2023, infatti, la KTM RC16 di Brad Binder è stata venduta a 398mila dollari, mentre l’anno successivo la Ducati Desmosedici GP7 di Casey Stoner ha raggiunto addirittura la cifra blu di 535mila dollari.