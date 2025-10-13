Michael Schumacher, le condizioni: "Un segno di vita con l'aiuto di Corinna". La tesi incoraggiante dalla Francia

Stefan L’Hermitte, giornalista de L’Equipe, ha svelato che le condizioni del pilota tedesco sarebbero in lieve miglioramento ma la sua teoria non trovano al momento conferma ufficiale

Le condizioni di salute di Michael Schumacher sono un segreto ben protetto dalla moglie Corinna e dalla sua famiglia. Sin da quella terribile giornata del 2013, la famiglia e gli amici si sono stretti intorno al pilota cercando di difenderlo dall’assalto dei media desiderosi di sapere cosa stesse succedendo. Ma da quel momento in poi su Schumi sono arrivate allo stesso tempo teorie e illazioni. E l’ultima arriva dalla Francia.

La rivelazione di L’Hermitte

Lo stato di salute di Michael Schumacher è un mistero anche per quei giornalisti che nel corso della loro carriera hanno seguito da vicino la carriera del pilota tedesco. Nessuno è ammesso nella cerchia più ristretta del pilota se non pochi amici selezionati. Ma dalla Francia il giornalista de L’Equipe Stefan L’Hermitte nel corso di un’intervista a “Le Grand Recit” ha rivelato di avere degli aggiornamenti sulle condizioni di salute del tedesco: “Non sappiamo nulla di preciso, le uniche notizie che arrivano solo quelle che vengono dalla famiglia. E in questo momento le notizie che arrivano dalla famiglia sono buone”.

L’autografo sul casco diventa un indizio

Il giornalista de L’Equipe, che nel corso della sua carriera, ha seguito molto da vicino Michael Schumacher però si affida a una sorta di indizio per dare un po’ di speranza ai tifosi del pilota tedesco. Nei mesi scorsi infatti un casco di Schumi è andato all’asta per l’associazione Jackie Stewart con tanto di autografo. E proprio su quella firma che si scatenano teorie e congetture: “Pochi mesi fa ha autografato un casco – continua L’Hermitte – Come è riuscito a firmarlo? La moglie gli ha tenuto la mano? Non sappiamo cosa sia successo con certezza ma è la prima volta che abbiamo un segnale positivo, quasi un segno di vita”.

La speranza su Schumacher

Oltre 12 anni da un incidente terribile e da quel momento Michael Schumacher non è più apparso in pubblico. Le sue condizioni e le notizie che lo riguardano non lasciano lo stretto circolo di amici e parante che lo protegge e difende ma l’ex pilota della Ferrari rimane nei pensieri di chi per anni ha fatto il tifo per lui e che ancora cerca qualche piccola speranza di una possibile guarigione: “Non lo abbiamo visto camminare e a quanto pare non parla ancora. Forse abbiamo a che fare con una piccola interazione con la famiglia, ma in questo momento non possiamo dire che sta bene”.