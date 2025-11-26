Michael Schumacher, la terribile rivelazione dell’ex McLaren: “Non penso lo rivedremo”. Il figlio Mick “scappa” negli States

Richard Hopkins, ex dirigente di McLaren e Red Bull, parla delle condizioni di salute del pilota tedesco ma ammettere: “Solo Todt, Brawn e Berger hanno la possibilità di vederlo”. Ma le sensazioni non sono positive

Nel corso degli ultimi mesi erano arrivati segnali positivi circa le condizioni di salute di Michael Schumacher. Segnali appunto, da leggere o decifrare, ma nulla di certo visto che la famiglia del pilota tedesco ha sempre scelto la strada del più assoluto riserbo. Ora invece arrivano parole che preoccupano i fan dell’ex ferrarista, ma anche in questo si tratta più di congetture e speculazioni, che notizie che arrivano dalla cerchia ristretta vicino a Schumi.

La terribile rivelazione di Hopkins

La ricerca di notizie sulla condizione di salute di Michael Schumacher è incessante ma dalla famiglia non trapela praticamente nulla. Quindi tutti i commenti anche quelli che hanno un appiglio molto lontano e fragile su quello che stia avvenendo al campione tedesco, diventa una fonte a cui attaccare. E’ il caso di Richard Hopkins, ex dirigente di McLaren e Red Bull: “Non ho sentito nulla di recente, ho capito che forse ha un medico finlandese. Ma non credo che rivedremo più Michael. Mi sento un po’ a disagio a parlare della sua salute perché la sua famiglia, giustamente, vuole che resti privata. Posso fare un commento, avere un’opinione ma non faccio parte della cerchia ristretta”.

La volontà della famiglia

Amico di Michael, ma non abbastanza per riuscire a vedere il campione tedesco e a capire le sue condizioni. E’ proprio Hopkins a descrivere al meglio il muro di privacy che la moglie di Schumi e il resto della sua famiglia sono riusciti a costruire nel corso del tempo: “Non sono Jean Todt, Ross Brawn o Gerhard Berger che vanno a trovare Michael. Sono lontano da tutto questo. Credo che chiunque abbia la possibilità di vederlo faccia però bene a mantenere il riserbo nei confronti della sua vita privata. E’ così che vuole la famiglia. Penso sia giusto e rispettoso nei loro confronti”.

La scelta di Mick

Un cognome difficile da portare in senso assoluto e forse anche di più se nella vita hai scelto di confrontarti con il mondo dei motori. Il 26enne Mick Schumacher, figlio del grandissimo campione, però non vuole arrendersi e dopo aver trovato alcune porte chiuse nella F1, è pronto a lanciarsi in una nuova avventura nel mondo della IndyCar nel 2026. Il tentativo di tornare in Formula 1 non è riuscito ma il sogno non è accantonato definitivamente: “Penso che la IndyCar sia l’opzione migliore. Penso che sia un campionato fantastico e che dimostri la mia volontà a lungo termine. Ma questo non significa che la porta alla Formula 1 sia definitivamente chiusa”.