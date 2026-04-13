E uscito il trailer di “The Kaiser” il nuovo film che ripercorre gli inizi della carriera di Michael Schumacher in F1 con la Jordan fino alla rivalità con Ayrton Senna ma non è tutto come sembra, cast e produzione

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il mito di Michael Schumacher in F1 rivive ancora una volta. Non un documentario, non uno scoop sulle sue condizioni di salute, non un’intervista come l’ultima rilasciata da Jean Todt sull’epopea Ferrari del tedesco. Stavolta un vero e proprio film. Un cortometraggio per essere più precisi. Il titolo è tutto un programma “Il Kaiser”. Nelle scorse ore è stato rilasciato il trailer che ha fatto subito discutere sia per la natura che per la trama che per la produzione abbastanza singolare. Ma che aumenta l’aurea intorno al campionissimo che ha scritto pagine, capitoli della storia della Formula 1.

Fuori “Il Kaiser” il film su Schumacher

Una pezzo d’asfalto, un cordolo, un piede sull’acceleratore e un casco iconico con i colori della Germania. L’inquadratura di allarga e mostra una macchina in pista, colorata di verde e di blu. Si tratta della mitica Jordan del 1991. E poi quegli occhi fissi sullo specchietto retrovisore e una voce in inglese che dice: “Questo non è più motorsport… questa è F1”. Inizia così il trailer del film “Il Kaiser” un omaggio, l’ennesimo alla carriera del grande Michael Schumacher. L’anteprima è stata rilasciata nelle scorse ore sui social.

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Il film bulgaro su Schumi, di cosa si tratta

“The Kaiser” è un cortometraggio cinematografico che racconta la storia dell’ascesa di Michael Schumacher, dal suo debutto folgorante nel 1991 a Spa nel Gran Premio del Belgio, ai momenti decisivi che hanno plasmato quella che sarebbe diventata una leggenda in F1. La produzione è della Grey Universe, casa cinematografica indipendente con sede a Sofia in Bulgaria, con effetti visivi a cura di Dexter Studios, e supportato da partner ufficiali tra cui A1 e ERA Real Estate.

Il film vede l’attore Jivko Sirakov nei panni di Michael Schumacher, affiancato da Kristo Stoichkov in quelli di Ayrton Senna, Dimiter D. Marinov in quelli del compianto Eddie Jordan all’epoca team principal e proprietario della scuderia omonima che fece esordire Schumi, Raymond Steers in quelli di Willi Weber storico agente del pilota tedesco e Viktoria Antonova in quelli di una giovanissima Corinna Betsch che poi diventerà la signora Schumacher.

Un corto di prova per raccogliere fondi e completare il film

Girato con un approccio audace e cinematografico per il momento si tratta di una sorta di promo per raccogliere i fondi necessari a completare l’opera e realizzare un vero e proprio film su Schumacher. Dimenticate ovviamente i recenti kolossal come “Rush” di Ron Howard o “F1 – Il Film” di e con Brad Pitt. Ma la storia in se, un po’ come la serie tv abbastanza verace su Ayrton Senna, sembra comunque offrire la possibilità di godere e rivivere una storia nella storia di uno dei piloti più leggendari della F1 come Schumacher.

La trama di “The Kaiser”, il debutto a Spa e gli attriti con Senna

La storia inizia proprio nel 1991 quando al giovane pilota Mercedes, Michael Schumacher si presenta un’opportunità rara: un invito a partecipare a un test per la Jordan che deve sostituire in Belgio il suo pilota Bertrand Gachot arrestato in Inghilterra per aver usato uno spray urticante (illegale nel Regno Unito) contro un tassista londinese a seguito di un alterco nel dicembre 1990.

E’ il manager del giovane Schumi, Willi Weber a convincere Jordan a dare una possibilità al suo assistito. Pur essendo inesperto e nuovo al mondo della Formula 1, Michael si lancia nella sfida con una determinazione che lasciano Jordan e la sua squadra a bocca aperta. Specie nel test di Silverstone in cui riesce sin da subito a spingere la monoposto al limite tanto da far arrabbiare lo stesso Jordan per paura che gli rompesse la macchina in un incidente causandogli onerosi danni.

Ansa

Mentre inizia le qualifiche a Spa su uno dei circuiti più difficili e storici della F1, spingendosi oltre i limiti, il mondo intero si accorge di lui, settimo sulla griglia di partenza, molto meglio del suo compagno di scuderia il veterano Andrea De Cesaris.

Di questo Schumacher si accorge anche il campionissimo Ayrton Senna, che lo riconosce sia come un avversario che come un’anima affine. Le loro strade si incrociano sia in pista che fuori, con la celebre lavata di testa che Senna fece a Magny Cours in griglia della seconda ripartenza, in mondovisione, dopo che Schumi lo aveva buttato fuori alla prima partenza.

Getty Images

Il corto racconta di un Michael che rischia un incidente in pista che costerebbe la carriera a un pilota meno esperto, così Senna interviene, avvertendolo che le corse non sono solo uno sport, ma uno stile di vita che esige rispetto. Il loro scambio segna una svolta: Michael promette di gareggiare con integrità e intensità, pronto ai sacrifici che comporta il suo sogno. Alla fine del film, Michael non è solo un pilota di talento sulla strada del podio, ma un giovane uomo che si sta facendo strada da solo, pronto a lasciare un segno indelebile in questo sport e a iniziare la sua ascesa per diventare una leggenda.