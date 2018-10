Michael Schumacher, la commovente rivelazione di Jean Todt

L'ex team manager della Ferrari e attuale presidente della Fia Jean Totd in una intervista al Times ha rivelato di andare a trovare regolarmente Michael Schumacher, suo amico quasi fraterno dai tempi delle vittorie della scuderia di Maranello all'inizio degli anni Duemila.

"Amo Michael e vedo spesso la sua famiglia – ha rivelato il dirigente francese, uno dei pochi ad aver accesso alla villa di Ginevra, dove Schumacher continua la sua riabilitazione dopo il terribile incidente di Meribel del 2013 -. Due volte al mese mi reco da lui per aggiornarmi sul suo stato di salute nella sua casa sulle sponde del lago di Ginevra. Vorrei che la situazione fosse diversa…", sono le sue parole. La famiglia Schumacher dal 2013 tiene riservate le condizioni del sette volte campione del mondo.

Intanto la moglie Corinna sorride per i successi in Formula 3 del figlio Mick, che lo scorso weekend si è laureato campione d'Europa e ora punta alla Formula 1.

"E' difficile descrivere a parole quello che sto provando – le parole del ragazzo, 19 anni-. Sono davvero grato per quello che sto vivendo in questo momento, per vivere questo sogno. Faccio ciò che amo, quindi è riuscire a farlo bene è la miglior sensazione che uno possa avere. Sono orgoglioso di portare questo cognome, quando avevo iniziato mi aveva dato molti buoni consigli, li porto sempre con me".

E' ancora difficile fare previsioni sul suo futuro: il giovane pilota potrebbe proseguire per un altro anno nella F3 europea, oppure salire in Formula 2, alzando il livello. Più difficile, almeno al momento, l'approdo in Formula 1: l'idea è proseguire la carriera passo dopo passo, evitando di fare mosse troppo azzardate. Il team Principal della Ferrari Maurizio Arrivabene gli ha però mandato un chiaro messaggio: "Per lui le nostre porte sono sempre aperte".

SPORTAL.IT | 16-10-2018 22:10