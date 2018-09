Michael Schumacher, l'amaro retroscena dell'ex manager

Il manager storico di Michael Schumacher, Willi Weber, in un'intervista al magazine tedesco Bunte ha rivelato di non avere più da tempo contatti con l'ex pilota, vittima del grave incidente sugli sci nel 2013, e con la sua famiglia, che da quasi cinque anni ha fatto calare il silenzio sulle condizioni dell'ex ferrarista sette volte campione del mondo.

"Dopo tanta sofferenza, ho chiuso il capitolo Schumi, altrimenti sarei impazzito. Abbiamo avuto i migliori momenti di successo insieme, e siamo stati insieme per venti anni nella buona e nella cattiva sorte", le parole di Weber riprese da Formula Passion.

Sulle voci (smentite dalla famiglia) che davano il campione vicino al trasferimento a Maiorca è scettico: "Da un lato, le persone sarebbero felici se fosse a Maiorca. Dall’altro, nessuno sa come stia e se noterebbe la bellezza che lo circonda. Mi chiedo perché la famiglia abbia acquistato una proprietà qui, a Michael non è mai piaciuta quest’isola, era ben lungi dall’essere quella dei sogni". Weber è stato il manager di Schumacher fino al 2010, quando gli subentrò Sabine Kehm.

Il figlio di Michael, Mick, intanto regala gioie collezionando successi in Formula 3. In questa stagione ha già ottenuto 6 vittorie e 9 podi, che valgono il momentaneo secondo posto in classifica a soli 3 punti dal leader del campionato europeo Dan Ticktum. Il ragazzo cresce e si accavallano le voci su un suo futuro in Formula 1: il giovane pilota, se terminerà nelle prime posizioni il campionato, otterrà la superlicenza per guidare nella massima serie motoristica.

Secondo indiscrezioni, ci sarebbero già alcuni contatti con Helmut Marko: l'obiettivo è guidare una Toro Rosso al fianco di Daniil Kvyat nella prossima stagione, ma è possibile anche un periodo di transizione in Formula 2, prima del salto definitivo nella serie che ha reso suo padre una leggenda.

SPORTAL.IT | 12-09-2018 08:00