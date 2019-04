Michael Terlizzi piange in diretta. Messaggio forte della d'Urso

Michael Terlizzi è uno dei protagonisti assoluti, di questo Grande Fratello. Per la sua storia, la fragilità dimostrata e anche la tenerezza con cui suo padre ha spiegato l’eccesso di sensibilità che si percepisce in questo giovane modello e attore.

Se, da un lato, tiene banco la questione della sua sessualità, un tema assai caro a Cristian Imparato (che ha fatto coming out nella casa del GF), dall’altro le lacrime del papà nel salotto di Pomeriggio 5 hanno svelato una sofferenza familiareche da privata ha assunto i contorni della questione pubblica.

Nel corso della puntata serale, ha smentito nuovamente di essere omosessuale. Barbara d’Urso vuole mandare un forte messaggio al pubblico ed è intervenuto su questo argomento: “Quello che a me è un po’ dispiaciuto è che ti ho visto terrorizzato da una cosa, hai minacciato di andartene. Eri terrorizzato dal giudizio della tua famiglia. La cosa che deve passare è che la famiglia non deve essere né triste né dispiaciuta”.

Il concorrente del GF ci tiene a precisare di aver pianto, durante la settimana, solo perché si è ritrovato in “uno tsunami di emozioni”. Nel confessionale, questo vortice esplode: nel vedere il padre, Michael non trattiene le lacrime. Ammette di sentire molto la sua mancanza. All’uscita dal confessionale, è Cristian Imparato che lo abbraccia e lo stringe, ancora scosso dalle emozioni del confronto con la conduttrice e per le parole del padre.

VIRGILIO SPORT | 16-04-2019 10:14