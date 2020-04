Michela Persico in diretta: "Sono ancora positiva al coronavirus"

Michela Persico, dalla sua casa torinese, è intervenuta ancora una volta in diretta a Live- Non è la d’Urso per testimoniare la reale entità della malattia e come procede la sua lotta al Covid-19. La fidanzata di Daniele Rugani, il primo calciatore di Serie A a essere risultato positivo al coronavirus, è al quarto mese di gravidanza. “E’ stata una settimana altalenante, di notizie belle, rassicuranti in cui si stimava la guarigione, ma sono risultata ancora positiva”.

Michela Persico: sono ancora positiva al coronavirus

“Sono ancora positiva, la mia quarantena continua. Non è una cosa rassicurante ma stare a casa non è un problema. Daniele Rugani è ancora al JHotel, io a casa”, ha esordito Michela (originaria di Alzano Lombardo) dopo un saluto apparentemente sereno a Barbara d’Urso, conduttrice del programma che già la aveva ospitata la scorsa settimana. “Sono passati i 20 giorni entro i quali è stimata la guarigione per chi prende il Covid-19 in forma leggera ma il tampone ha dato nuovamente esito positivo”, la notizia data dalla Persico che, come accaduto alla compagna di Paulo Dybala, è risultata ancora affetta dalla malattia.

“Io mi sono preoccupata per la gravidanza, ma grazie a te ho avuto delle notizie rassicuranti. Se mi dai questa opportunità, vorrei dare queste informazioni”, ha detto Michela. “Il dunque è che per le mamme, in gravidanze positive, quegli esami prescritti come ad esempio quello del DNA fetale, a prescindere dal coronavirus, si possono fare a domicilio. E’ a discrezione della clinica che deve avere il servizio e le precauzioni e protezioni necessarie. Per me non è stato così, ma sono stata rassicurata”.

Rugani e gli altri calciatori positivi

Rugani è stato il primo ad essere trovato positivo, ma come lui anche Dybala e Blaise Matuidi non del tutto guariti dal Covid-19. Diversamente dai colleghi, Cutrone e i suoi compagni della Fiorentina, invece, si sono completamente ripresi dal coronavirus come annunciato dagli stessi attraverso i social.

VIRGILIO SPORT | 06-04-2020 13:04