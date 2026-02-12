Milano Cortina, paura per Michela Moioli: cade per colpa di un avversaria, trauma cranico e rischia la maledizione olimpica

La snowboarder italiana, una delle punte delle nostra nazionale, ha riportato una brutta caduta durante la ricognizione sulla pista in vista della gara in programma venerdì 13 febbraio: le sue condizioni

Una brutta notizia, di quelle che rischiano di rovinare una giornata olimpica, e nel caso di Michela Moioli anche di fermare nel modo più assurdo la strada verso un sogno cullato da tempo. Alla vigilia della sua gara, l’atleta azzurra ha infatti riportato una caduta che rischia di vederla fuori dalle competizioni nella gara di snowboard in programma domani alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Paura per Michela Moioli

Un’imprevisto di quelli banali e allo stesso tempo pericolosi rischia di rovinare il sogno olimpico di Michela Moioli. La 30enne di Alzano Lombardo è una delle grandi speranze della spedizione azzurro, nel corso degli ultimi anni è stata un punto di riferimento nel mondo dello snowboard cross e arrivava all’appuntamento di Milano Cortina con il dichiarato obiettivo di provare a conquistare una medaglia, magari del metallo più prezioso. L’imprevisto però arriva nel corso della fase di ricognizione alla gara in programma domani. Nell’ultimo allenamento in pista l’azzurra ha infatti riportato una caduta che mette in allarme lo staff tecnico italiano e anche tutti i tifosi che aspettavano di vederla in gara.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le condizioni della stella azzurra

I giornalisti presenti sul posto hanno rivelato la strana dinamica dell’incidente di cui è stata vittima Michela Moioli. Nel corso della ricognizione la snowboarder azzurra è caduta a causa della manovra errata di un’altra concorrente in gara che la precedeva sulla pista. Moioli non è riuscita a evitare la caduta finendo la sua corsa sbattendo il volto contro la neve e i primi aggiornamento parlano di diverse contusioni al volto e di un leggero trauma cranico. L’azzurra, dopo i primi controlli di routine, è tornata immediatamente in albergo dove viene tenuta sotto controllo dallo staff medico. In questo momento non sembra a rischio la sua partecipazione alla gara di domani ma resta da capire se le sue condizioni saranno ottimali per riuscire ad affrontare nel migliore dei modi una prova così difficile. Questa la nota della Federazione sulle sue condizioni: “Michela Moioli, dopo la caduta di ieri in prova ha riportato un trauma facciale senza nessun altro tipo di conseguenza fisica. Oggi riposa e sarà rivalutata dalla Commissione medica FISI sia stasera sia domattina”.

Le ambizioni di Michela

Moioli non si mai nascosta riguardo le sue ambizioni per queste Olimpiadi. L’azzurra arriva al grande appuntamento con il titolo di campione del mondo in tasca e dopo una stagione che l’ha vista ancora una volta grande protagonista. Alla sua quarta competizione iridata, la stella dello snowboard italiano arrivava con la serenità di poter fare bene ma anche con la consapevolezza che ci sono tanti elementi che non si possono controllare: “Saranno i miei Giochi numero 4 – aveva rivelato in un’intervista all’Eco di Bergamo – Devo restare con i nervi distesi, non pensare alle medaglie. A Pechino è stata una delusione molto forte ma quel momento negativo mi ha aiutato anche a reagire. Ma nello snowboard bisogna essere pronti a ogni evenienza”.

Milano Cortina: tutte le emozioni dalle sedi di gara