Michela Moioli, trionfo con dedica agli italiani

Splendida impresa di Michela Moioli, che vince anche a Veysonnaz, in Svizzera, e conquista per la terza volta la Coppa del Mondo di snowboard cross. L'atleta bergamasca, al termine della gara, ha voluto dedicare un pensiero a tutti gli italiani colpiti dall'emergenza coronavirus: "E' un trionfo dedicato all'Italia, un bel momento da regalare al mio Paese che sta vivendo un momento di difficoltà, spero di avere portato un pizzico di serenità. Invito i miei connazionali a tenere duro, noi siamo più forti".

"Non potevo concludere meglio – ha spiegato l'azzurra, parlando della gara sulle montagne elvetiche -. Sapevo di avere la coppa in mano ma ci tenevo a finire in crescendo, e vincere per tutta la mia gente. E' stata una finale molto dura e spettacolare, sono dispiaciuta che molte atlete non fossero presenti. Questa Coppa del mondo la considero come la mia terza figlia, sognata nell'intera stagione, ad ogni gara. L'intero team ha sempre lavorato al massimo, sapevo che ormai il risultato era cosa fatta ma ho voluto finire con una vittoria per legittimare la mia superiorità contro avversarie forti come Samkova, Brockhoff e Trespeuch".

SPORTAL.IT | 13-03-2020 17:00