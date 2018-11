Michele Criscitiello chiarisce la sua posizione

Inibito fino al 18 dicembre Michele Criscitiello, il presidente della Folgore Caratese, ha scelto twitter per esprimere le proprie considerazioni su quanto successo al termine della gara vinta dalla squadra brianzola sul Ligorna.

“Siccome sono tutti giornalisti senza raccontare i fatti, sarebbe opportuno conoscere anche l’azione. I vocaboli “handicappato” e “mongoloide” nella vita non vanno mai usati. Neanche su un campo da calcio. Per questo non mi pento della reazione e ritengo giusta la squalifica. M.C.” ha fatto sapere il giornalista.

SPORTAL.IT | 13-11-2018 11:50