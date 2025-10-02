Michele Criscitiello, Rolex strappato in auto e pistola puntata in faccia: è rimasto ferito, le condizioni

Momenti di paura per il ceo di Sportitalia: malviventi hanno utilizzato la tecnica dello specchietto mentre era fermo ad un semaforo a Sesto San Giovanni

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Momenti di paura per Michele Criscitiello, volto noto di Sportitalia, emittente della quale riveste la carica di ceo, nonché presidente della Folgore Caratese.

Criscitiello rapinato in auto

Il 42enne giornalista sportivo, originario di Avellino, è stato rapinato in auto, con una pistola puntata addosso e derubato del prezioso Rolex da oltre 65 mila euro che aveva al polso. E’ successo mentre era fermo ad un semaforo a Sesto San Giovanni, all’altezza dello stadio Ernesto Breda, al volante della sua Porsche. Criscitiello è stato avvicinato da un uomo a bordo di uno scooter, intorno alle 9.45 del mattino: dallo Sportitalia Village di Verano Brianza il patron della Folgore Caratese, che vive a Carate Brianza, stava raggiungendo gli studi di Sportitalia a Milano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il “precedente” di Stefano De Martino

La tecnica che i rapinatori hanno usato è stata quella del «trucco dello specchietto», il più classico dei raggiri utilizzati dalle bande di malviventi specializzate nelle rapine di orologi di lusso ai danni di imprenditori e vip. Un copione ormai consolidato che, solo qualche giorno fa, aveva fatto un’altra vittima illustre: Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi su Rai Uno ed ex compagno di Belén Rodriguez, rapinato del suo «Patek Philippe» da 40 mila euro mentre si trovava in auto in zona Bocconi a Milano.

Criscitiello, la dinamica della rapina

Superate le gallerie di Monza, mentre era fermo al primo semaforo all’altezza dello stadio della Pro Sesto in attesa di svoltare a sinistra, Criscitiello è stato avvicinato da un motorino che passando ha urtato lo specchietto laterale. A quel punto Criscitiello ha abbassato d’istinto il finestrino e mentre ha provato a prendere il telefonino per scattare una foto alla targa dello scooter, che intanto si era allontanato nel traffico, si è ritrovato all’improvviso dentro l’abitacolo un altro malvivente che, sopraggiunto a piedi, gli ha puntato in faccia una pistola e gli ha letteralmente strappato al primo colpo l’orologio dal polso per poi fuggire.

La fuga dei malviventi e la denuncia

Criscitiello non ha avuto modo di reagire subito. Poi ha anche tentato di mettersi all’inseguimento, ma è stato costretto a desistere anche per il traffico intenso. Dolorante al polso, ha fermato l’auto e, grazie ad alcuni operai che avevano assistito alla scena, è poi riuscito a recuperare il suo Iphone che pensava inizialmente gli fosse stato rapinato insieme al prezioso orologio. Al direttore televisivo non è rimasto che sporgere poi denuncia ai Carabinieri di Sesto San Giovanni che, ora, indagano sull’accaduto confidando anche nel sistema di videosorveglianza della zona. Non è da escludere che i malviventi lo tenessero nel mirino e abbiano seguito i suoi spostamenti.