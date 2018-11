Michele Pazienza: "Voglio riaccendere la passione"

Michele Pazienza, neo allenatore del Siracusa, è stato presentato: “Voglio riaccendere la passione. Qui sembra spenta” ha detto.

“Sono contento di allenare una squadra in una città che vive di calcio. Il primo obiettivo da raggiungere al di là del lavoro in campo e tecnico sia quello di far innamorare di nuovo questa gente della propria squadra. Ho subito accettato questa nuova avventura perché la società è composta da persone per bene e perché ho visto all’opera la squadra, dal vivo a Rieti e in tv. C’è da lavorare ma sono fiducioso perché Siracusa è una bella piazza e faremo tornare la gente allo stadio” ha aggiunto l’ex timoniere del Pisa.

SPORTAL.IT | 06-11-2018 10:05