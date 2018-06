Michele Pirro racconta i suoi attimi di terrore

Michele Pirro ha raccontato gli attimi di terrore vissuti al Mugello in occasione del durissimo incidente capitatogli nelle seconde libere.

“Non ho sentito i freni, mi sono attaccato a tutto quello che avevo, ho avuto paura e l'istinto mi ha fatto bloccare la ruota anteriore – le parole del ducatista a Sky Sport -. Sono volato tipo Superman. Poi non ricordo più niente, solo di essermi svegliato in ospedale. Sono cose che capitano, vi assicuro che rimanere senza freni alla San Donato non è una cosa bella, quindi sono fortunato. Sono sotto osservazione per le botte, ma niente di grave".

"Mi piacerebbe anche correre, però non me lo lasciano fare – ha aggiunto scherzosamente Pirro -. Comunque domani sarò al circuito per vedere la gara".

SPORTAL.IT | 02-06-2018 16:55