Il 27 maggio 2016, sul Colle dell'Agnello, Michele Scarponi rinunciò alla propria occasione per aspettare Vincenzo Nibali. Quella scelta, che contribuì a riaprire il Giro d'Italia, è diventata il simbolo di un'idea più grande: rallentare per permettere a qualcun altro di andare avanti

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

Michele Scarponi è solo, davanti a tutti, nel punto più alto del Giro d’Italia 2016. Ha appena superato per primo il Colle dell’Agnello, conquistando la Cima Coppi, il traguardo riservato alla vetta più elevata della corsa. Intorno ci sono la neve accumulata ai margini dell’asfalto, la foschia, una strada di montagna che sale oltre i 2.700 metri e poi precipita verso la Francia. Dietro di lui il Giro si sta sbriciolando in piccoli gruppi; davanti, potrebbe esserci una tappa da vincere.

Scarponi scende. Poi comincia a rallentare. Non sta biccheggiando e non ha forato, però si ferma. Si avvicina all’ammiraglia dell’Astana per capire che cosa stia succedendo alle sue spalle. Il suo capitano, Vincenzo Nibali, sta tentando di riaprire un Giro che sembrava ormai compromesso. Scarponi rallenta. Scarponi appoggia un piede sull’asfalto.

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In una corsa costruita sull’idea di avanzare, Scarponi si pianta. Tanti saluti alla vittoria, si mette da parte perché un altro sogno possa continuare. È un gesto tecnico, perfettamente inserito nella strategia di squadra. Ma è anche un’immagine elementare, quasi istintiva: qualcuno resta indietro e un compagno si ferma ad aspettarlo.

Il Giro che sembrava già perduto

27 maggio 2016. La diciannovesima tappa del Giro d’Italia porta il gruppo da Pinerolo a Risoul, attraversando il Colle dell’Agnello, la vetta più alta di quell’edizione. La classifica sembra ormai indirizzata: Steven Kruijswijk è in maglia rosa con tre minuti di vantaggio su Esteban Chaves e 4’43” su Vincenzo Nibali. Per l’Astana, però, l’unica possibilità è attaccare da lontano.

Scarponi entra nella fuga di giornata e sulla salita dell’Agnello fa il vuoto. Quando mancano circa 60 chilometri all’arrivo ha oltre sei minuti di vantaggio sul gruppo, conquista la Cima Coppi e conserva ancora la possibilità di giocarsi la tappa.

Alle sue spalle Nibali accelera insieme a Chaves e Kruijswijk. Poi la corsa cambia volto: nella discesa l’olandese finisce contro un muro di neve, perde terreno e vede sgretolarsi la propria leadership. Più avanti Scarponi si ferma per aspettare il capitano.

È lì che la sua corsa individuale cambia significato. Lascia proseguire gli altri fuggitivi, attende Nibali e, quando il siciliano lo raggiunge, riparte al suo fianco. Lo accompagna fino all’imbocco dell’ultima salita verso Risoul, imponendo il ritmo per preparare l’attacco decisivo.

A poco più di cinque chilometri dal traguardo Nibali scatta, stacca Chaves e vince la tappa. La maglia rosa passa allo stesso Chaves, con 44 secondi di vantaggio sul siciliano, mentre Kruijswijk scivola al terzo posto. Il Giro non è ancora deciso, ma è stato completamente riaperto. Il giorno successivo Nibali completerà la rimonta conquistando la maglia rosa che porterà fino a Torino.

La rinuncia che non è una sconfitta

Il “piede a terra” colpisce perché interrompe la grammatica abituale dello sport. Il ciclismo misura distanze, tempi, distacchi. Premia chi arriva prima e registra ogni esitazione come una perdita. Gino Bartali diceva che “la maglia rosa non mette mai il piede a terra”.

Scarponi, invece, trasforma una fermata in un atto positivo. È la scelta del gregario che sacrifica l’occasione individuale per il capitano e per la squadra, usando la propria forza per costruire un risultato collettivo. Proprio per questo il gesto dell’Agnello acquista peso: chi si ferma è un campione che conosce il valore di una vittoria personale, ma in quella giornata accetta un ruolo diverso.

La grandezza del gesto non sta nell’annullarsi. Sta nel comprendere quale sia, in quel momento, la propria funzione. Scarponi non rinuncia a essere protagonista: cambia il modo di esserlo. Stavolta il vero protagonista non occupa il centro dell’inquadratura. Si colloca un passo indietro e rende possibile il movimento di chi arriva da dietro.

Il piede a terra per aspettare qualcuno

È uno dei gesti più semplici dell’esperienza umana. Da bambini ci viene insegnato a non lasciare indietro un compagno. Da adulti, però, la velocità diventa spesso un valore assoluto: arrivare prima, produrre di più, occupare lo spazio, non perdere tempo. Il piede di Scarponi appoggiato a terra contiene un’altra idea: attendere non è necessariamente tempo sprecato.

Solidarietà e agonismo non si escludono: il ciclismo mostra spesso che il successo di uno nasce dal lavoro invisibile di molti.

Per questo il piede a terra parla anche al di fuori dello sport. Descrive il momento nel quale una persona smette di chiedersi soltanto quanto velocemente possa procedere e comincia a domandarsi chi abbia accanto, chi sia rimasto indietro.

Dalla corsa alla strada: la Fondazione Michele Scarponi

Dopo la morte di Scarponi, avvenuta il 22 aprile 2017 mentre si allenava in bicicletta nei pressi di Filottrano, il gesto dell’Agnello ha assunto inevitabilmente un significato nuovo. La Fondazione Michele Scarponi ETS, nata per mantenerne vivi il ricordo e i valori, lavora soprattutto sui temi della mobilità e della sicurezza stradale.

Il piede a terra è diventato il suo manifesto: non più soltanto il gesto del corridore che aspetta il capitano, ma quello dell’automobilista che rallenta, di chi lascia attraversare un pedone, di chi rispetta l’utente più fragile. La stessa Fondazione sintetizza questa continuità accostando “il gregario che lascia la vittoria al capitano” all’“automobilista che lascia attraversare il pedone”. Sulla strada, mettere il piede a terra significa riconoscere che arrivare qualche secondo prima non vale il rischio imposto a un’altra persona.

Il 12 luglio 2026, nel decimo anniversario di quella tappa, la memoria di quel gesto torna sul Colle dell’Agnello. La Fondazione Michele Scarponi conclude oggi un viaggio in bicicletta partito da Filottrano attraversando l’Italia fino a Risoul, ripercorrendo simbolicamente le strade di Michele. Sulla vetta, la fermata accanto alla roccia dove nel 2022 era stata collocata una targa che ricorda il “piede a terra” del 27 maggio 2016. Proprio nel punto in cui Scarponi attese Vincenzo Nibali.

Sul proprio sito, la Fondazione afferma che Michele è con noi ogni volta che mettiamo il piede a terra per aspettare chi non ce la fa, rispettiamo i limiti di velocità, lasciamo liberi gli spazi destinati alle persone con disabilità, rallentiamo davanti ai pedoni o realizziamo infrastrutture ciclabili. È questo passaggio a rendere il ricordo ancora vivo. Il piede a terra non è un monumento immobile. È un gesto ripetibile.

Il Giro di Scarpa e le salite della memoria

Nel 2026, nel decimo anniversario della tappa di Risoul, la Fondazione ha trasformato quel simbolo nel centro del “Giro di Scarpa”, un’iniziativa costruita intorno a 21 salite legate alla vita e alla carriera del corridore marchigiano. Il percorso coinvolge nove regioni e 15 province e invita i partecipanti a pedalare senza l’ossessione del tempo, fermandosi sulle salite per scattare una fotografia con il piede appoggiato a terra. Il gesto suggerito ai partecipanti invita a fermarsi e, simbolicamente, a sottrarre la salita alla logica esclusiva della prestazione. La montagna non è più soltanto qualcosa da conquistare: diventa un luogo da attraversare consapevolmente e da condividere.

Anche negli Scarponi Day organizzati negli anni precedenti il piede a terra è stato utilizzato come simbolo della richiesta di fermare la violenza stradale. Il gesto sportivo viene così riprodotto collettivamente: molti ciclisti si arrestano insieme, non per abbandonare il percorso, ma per dare visibilità a chi sulla strada è più esposto. È l’idea che la forza non consista sempre nel continuare, che il valore di una persona non si misuri soltanto nella distanza che riesce a creare dagli altri e che, a volte, il modo migliore per aiutare qualcuno ad arrivare sia smettere per un momento di pensare al proprio traguardo.

Il piede a terra di Michele Scarponi continua a essere ricordato perché non appartiene soltanto al ciclismo. È il punto nel quale una scelta tattica diventa una forma di cura, una rinuncia personale diventa lavoro comune e una breve fermata diventa movimento.

Quel giorno, sulle strade dell’Agnello, Scarponi si fermò per aspettare il proprio capitano. Dieci anni dopo, quel gesto continua a chiedere a tutti gli altri di fare lo stesso: guardare indietro, accorgersi di chi è più fragile e capire quando è arrivato il momento di rallentare. Quel piede, appoggiato sull’asfalto per pochi secondi, continua ancora oggi a indicare una direzione.