Fefé De Giorgi ha deciso: Alessandro Michieletto farà parte dei 14 per EuroVolley, e per fargli spazio ha sacrificato un centrale. Giovedì il debutto a Napoli contro la Svezia.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Chissà se sia o meno un azzardo: Alessandro Michieletto non gioca una partita ufficiale da 7 mesi e mezzo, ma Fefé De Giorgi non se l’è sentita di tenerlo fuori dall’elenco dei 14 convocati per EuroVolley. Così lo schiacciatore dell’Itas Trentino farà parte della squadra che si accinge a disputare l’imminente rassegna continentale, pronta ad aprire i battenti tra poco più di 48 ore con la sfida contro la Svezia nella suggestiva cornice outdoor di piazza del Plebiscito a Napoli (alla presenza anche del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella).

Sarà un Michieletto tutto da scoprire

De Giorgi ha deciso di aspettare fino all’ultimo il “suo” Ale, pur a costo di andare oltre il tempo massimo consentito. L’infortunio di Roberto Russo, rientrato anzitempo a Modena per curare i problemi alla schiena (a quanto è dato sapere, con un po’ di tensione tra gli staff medici di Valsa Group Modena e nazionale, non del tutto concordi su quella che fosse la migliore terapia d’intervento), ha finito per consegnare al CT uno scenario idilliaco per tentare l’azzardo: Michieletto è a digiuno completo di partite da fine gennaio, non s’è allenato che per qualche seduta con i compagni sul campo (altrimenti solo palestra), ma per Fefé è una pedina troppo importante, anche a livello morale e caratteriale, per pensare di poter affrontare un Europeo senza il suo apporto.

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Anche se risulta impossibile capire quale potrà essere, almeno per quel che concerne il campo: un periodo così lungo di inattività implica delle conseguenze, ma se De Giorgi ha scelto di portare lo schiacciatore di Trento (che dopo essere guarito dalla frattura da stress incompleta del peduncolo della quarta vertebra lombare ha accusato negli ultimi tempi una frattura da stress al piede destro, la ragione che ne ha rallentato il ritorno in campo), evidentemente ha avuto le dovute garanzie sia dal giocatore, sia dallo staff medico.

Tre centrali e 5 schiacciatori: Italia inedita

L’Italia che affronterà EuroVolley sarà dunque un po’ più corta nel reparto centrali (Galassi, Sanguinetti e Mati), ma più lunga di banda, con Bottolo, Lavia, Porro, Sani e appunto Michieletto ad alternarsi nelle scelte del CT. Per il resto, zero sorprese rispetto a quanto già maturato nel corso delle precedenti settimane: gli opposti saranno Romanò e Rychlicki, i palleggiatori Giannelli e Sbertoli, i liberi Balaso e Laurenzano.

La squadra, dopo gli ultimi giorni di lavoro a Firenze, salperà alla volta di Napoli utilizzando il collegamento ferroviario su un Frecciarossa che per l’occasione si colorerà d’azzurro. Nel capoluogo campano gli azzurri debutteranno contro la Svezia (giovedì ore 21,05) per poi tornare al Nord, con Modena che ospiterà le sfide con Grecia (sabato 12), Slovacchia (domenica 13), Repubblica Ceca (martedì 15) e Slovenia (giovedì 17), sempre alle 21,05. Eventuali ottavi e quarti di finale a Torino, semifinali e finali al Forum d’Assago di Milano il 25 e 26 settembre.