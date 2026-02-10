Michieletto, che guaio: frattura alla vertebra lombare, stop a tempo indeterminato. Trema anche De Giorgi

Brutte notizie in arrivo da Trento, dove i nuovi esami ai quali si è sottoposto Alessandro Michieletto hanno evidenziato un problema serio alla schiena. Incerti i tempi di recupero.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

È una tegola bella e buona per l’Itas Trentino, rischia di tramutarsi in una tegola anche per la nazionale azzurra in vista degli appuntamenti estivi. Perché la schiena di Alessandro Michieletto ha deciso di fare le bizze: gli esami ai quali lo schiacciatore si è sottoposto hanno rilevato una frattura da stress incompleta del peduncolo destro della quarta vertebra lombare, qualcosa in più di un semplice fastidio o di un’infiammazione muscolare. E il problema è che in caso come questi delineare una diagnosi (e tantomeno tempi di recupero) è operazione assai incerta: per ora Michieletto starà fuori per qualche settimana, ma senza un orizzonte definito.

Il comunicato dell’Itas e la volontà di non forzare il recupero

Che la stagione dell’Itas fosse già disgraziata lo si era capito ad agosto, quando l’infortunio rimediato in allenamento con la nazionale mise fuori gioco Daniele Lavia per buona parte dell’annata (lo schiacciatore ha fatto il suo esordio stagionale durante la final four di Coppa Italia dello scorso fine settimana, ma senza forzare troppo e senza mai attaccare).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Adesso con lo stop prolungato di Michieletto diventa ancora più complicato pensare di competere per i tre titoli rimasti, che sono Supercoppa (final four a Trieste a fine mese: la semifinale vedrà Trento sfidare Perugia), Superlega e Champions League.

Il club trentino ha fatto capire di non voler affrettare i tempi e di volerci andare cauto, evitando di sovraccaricare eccessivamente la schiena del suo schiacciatore. “Il giocatore sta già seguendo un programma volto al recupero e nelle prossime settimane le sue condizioni verranno ulteriormente verificate, ma al momento non è possibile stabilire con esattezza la data del suo ritorno in campo”, ha spiegato in una nota l’Itas.

Ale spiega di aver provato a giocare la F4 di Coppa Italia

A guardare con molta attenzione alle notizie provenienti da Trento è anche Fefé De Giorgi, che con Michieletto ha avuto modo di scambiare qualche battuta nel corso della due giorni bolognese di Coppa Italia. Dove peraltro Ale avrebbe anche voluto giocare, spiegando però di non aver superato il test effettuato a 24 ore dall’esordio. “Venerdì avevo provato a forzare un po’ in allenamento, ma il dolore alla schiena s’è fatto subito piuttosto importante e ho lasciato perdere”, ha spiegato in un’intervista a L’Adige.

I nuovi controlli effettuati a inizio settimana hanno però evidenziato un sensibile peggioramento delle condizioni inizialmente diagnosticate la settimana precedente. “Eravamo consapevoli del fatto che sarebbe stata una cosa un po’ più lunga di un semplice affaticamento muscolare alla schiena, e ancora non so per quanto ne avrò.

Vediamo come il mio corpo risponderà alle cure: nell’attesa mi terrò allenato in sala pesi di modo che, appena starò meglio, potrò dare il mio contributo. Lo prendo come un periodo buono per far riposare un po’ la testa, oltre che rimettermi a posto fisicamente”.

De Giorgi, l’estate comincia in salita. Il calendario di VNL

Proprio l’incertezza nel riuscire a stabilire tempi certo nel recupero agonistico rendono complesso il lavoro non soltanto di Mendez a Trento, ma anche quello di De Giorgi con la nazionale. Michieletto, classe 2001, da diverse estati ormai non ha avuto modo di staccare la spina: dal 2021 ha sempre giocato in azzurro (in quell’anno fece il tour de force tra olimpiadi a Tokyo ed Europei col nuovo corso) e nelle intenzioni sarà così anche la prossima estate, che culminerà a fine agosto con gli Europei che l’Italia giocherà in casa (Napoli, Modena, Torino e Milano le sedi prescelte).

Italia che però prima dovrà provare a mettere piede sul gradino più alto del podio in VNL, l’unica competizione sempre sfuggita alla nazionale assieme al maledetto oro olimpico. Il debutto è previsto a Ottawa, in Canada, dal 10 al 15 giungo sfidando Francia (il 10), Germania (11), Turchia (14) e Stati Uniti (15), per poi tornare in Europa a Lubiana dal 24 al 28 giugno contro Bulgaria (24), Ucraina (25), Brasile (26) e Slovenia (28) e poi volare a Kansai, in Giappone, dal 15 al 20 luglio e affrontare Giappone (15), Belgio (16), Argentina (18) e Cuba (19). La final eight si disputerà a Ninbgo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto.