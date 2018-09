Mick Schumacher imita papà Michael: altra vittoria

Mick come Michael. Altra splendida vittoria per il 17enne figlio di Schumacher, che a Spielberg si è aggiudicato gara 1 del Gran Premio d’Austria di Formula 3 sotto una forte pioggia.

Schumacher junior ha dominato la corsa chiudendo davanti a Robert Shwartzman e Alex Palou. In attesa delle prossime prove, Mick si porta al comando della classifica generale sorpassando l’inglese Daniel Ticktum, pilota in orbita Red Bull e vicino approdare il prossimo anno in Toro Rosso, che ha chiuso ottavo.

“È fantastico continuare nell’ottimo momento di forma delle ultime gare. Alla partenza, e nei primi giri, mi sono dovuto difendere da Shwartzman, ma dopo sono riuscito ad allungare e, alla fine, ho cercato di risparmiare le mie gomme per quanto possibile. A rendere questa giornata ancora più speciale sono poi arrivate le due pole position della seconda qualifica. Finora, è stato un weekend da sogno”, le sue parole dopo la corsa.

Schumi Jr. potrebbe entrare in orbita Ferrari. Maurizio Arrivabene, a margine delle prove libere a Singapore, ha dichiarato che la porta della scuderia di Maranello è “sempre aperta” per il figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher, il 19enne Mick. “La cosa più importante è lasciarlo crescere, senza fare pressione. I recenti risultati sono molto, molto buoni, e gli auguro una grande carriera. Con un nome come questo, che ha scritto pagine storiche della storia della Ferrari, la porta di Maranello è sempre aperta, naturalmente. Ma senza affrettare i tempi”, sono le parole del team manager della Ferrari.

“Questa è una decisione di famiglia – ha continuato -, intendo una decisione della famiglia Schumacher. Ma i ragazzi si divertono, glielo ripeto sempre: sii concentrato, concentrato, ma nel frattempo divertiti, e cresci lentamente ma bene e poi vedremo in futuro. Come puoi dire ‘no’ a Maranello a un nome come questo?”.

SPORTAL.IT | 23-09-2018 11:50