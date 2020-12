Mick Schumacher: "Impaziente di correre contro Vettel"

Il pilota della Haas Mick Schumacher confessa la sua impazienza di scendere in pista ed esordire in F1. Tra gli avversari che gli piacerebbe di più affrontare c’è Sebastian Vettel: “E’ il pilota con cui ho parlato di più e uno di quelli che conosco meglio. Ovviamente ce ne sono altri in F1 che conosco dai tempi dei kart. Ma Seb è quello con cui ho un rapporto da più tempo. Sono molto felice che sia rimasto in F1 con l’Aston Martin. Chiaramente è divertente, ora correremo contro. Non avrei mai potuto immaginare di dire una cosa del genere e non vedo l’ora”, le sue parole alla Bild.

Il rapporto con il capo della Haas, Gunther Steiner: “Gunther è una brava persona, molto gentile e disposto ad aiutarti, alla fine è un ottimo responsabile del team. Non vedo l’ora di lavorare per lui. Il mio obiettivo è apprendere e capire al massimo, così potremo fare progressi e perdere meno tempo possibile“.

OMNISPORT | 28-12-2020 13:16