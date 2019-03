Mick Schumacher in Ferrari, c'è la data

Il Mondiale 2019 non è iniziato nel migliore dei modi per le Ferrari, staccate in qualifica e in gara dalle Mercedes di Bottas ed Hamilton. Siamo solo all’inizio, certo, ma nell’attesa non fa mai male sognare ed emozionarsi. A darne la possibilità è l’indiscrezione, riportata da Motosport, secondo cui Mick Schumacher è pronto a fare il proprio debutto ufficiale alla guida di una Rossa.

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il grande evento dovrebbe avvenire il 2 aprile durante la prima della due giornate di test sul circuito di Al Sakhir, in Bahrain. Inizialmente sembrava che il figlio del grande Michael dovesse girare solo sull’Alfa Romeo e invece ecco la gradita doppietta: a bordo della monoposto svizzera, “gemellata” con la Ferrari, Schumi junior salirà il giorno successivo, il 3 aprile.

Inevitabile, però, che l’attenzione generale sarà catalizzata dall’evento di martedì 2 aprile, quando il cognome Schumacher tornerà a legarsi alla Ferrari quasi 13 anni dopo l’ultimo dei 181 Gp corsi con le rosse dal sette volte campione del mondo Michael, in Brasile il 22 ottobre 2006.

Mick avrà quindi modo di cimentarsi sulla SF90 di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, in modo da prendere le misure al mondo della Formula 1 e della Ferrari in particolare, ma tutto questo succederà al termine di un weekend molto movimentato.

Sabato 30 marzo, infatti, inizierà, proprio in Bahrain, il mondiale di Formula 2 che vedrà Schumacher tra i protagonisti più attesi, alla guida della sua Prama, la stessa vettura con cui il giovane pilota tedesco aveva conquistato il titolo iridato europeo di Formula 3 nella scorsa stagione.

Dallo scorso inverno Mick Schumacher fa parte della Driver Academy della Ferrari. Il doppio test con la Rossa e l'Alfa Romeo dovrebbe essere replicato nei due giorni di test programmati all’indomani del Gp di Spagna sul circuito di Catalunya in programma il 12 maggio.



SPORTAL.IT | 25-03-2019 15:10