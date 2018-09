Mick Schumacher, la tripletta è storica

Un tris di vittorie per riaprire il Mondiale e regalare un finale-thrilling. Mick Schumacher non dimenticherà facilmente il weekend dell’8-9 settembre 2018, coinciso con una storica tripletta di vittorie nella tappa al Nürburgring del campionato Europeo di Formula 3. Il figlio di Michael, alla guida della sua Prama Theodore Racing, ha ottenuto un risultato mai raggiunto da nessuno in stagione e fondamentale per accorciare il divario dal capoclassifica, il britannico Dan Ticktum, che ha raccolto solo due terzi e un quarto posto e distante ora solo tre punti: 264-261.

Dopo il successo di sabato in gara-1, Schumacher ha dominato anche le altre due gare, sempre partendo dalla pole position. Alla fine del Mondiale mancano sei gare, il 22-23 settembre allo Spielberg e il 13-14 ottobre ad Hockenheim.



SPORTAL.IT | 09-09-2018 19:20