Mick Schumacher 'tradisce' la Ferrari: scatenato anche su Alfa Romeo

Neppure il tempo di saggiare l’effetto che fa vedere un altro Schumacher alla guida di una Ferrari ed è già tempo di… tradimento. Si scherza, ovviamente, ma l’agenda del rampante Mick non ha davvero un buco libero.

Lo scorso weekend, in Bahrain, il figlio del grande Michael ha debuttato con un sesto posto nel campionato di Formula 2 alla guida della sua Prema, la scuderia con la quale si era aggiudicato il titolo europeo di Formula 3 nella scorsa stagione grazie a un’eccezionale rimonta nella parte finale del campionato.

Sempre in Bahrain, martedì ecco lo storico esordio sulla Rossa nei test successivi al secondo Gp della stagione, disputatosi proprio sul circuito di Sakhir. Più forte dell’emozione, alla guida della sua SF90 con il numero 29 Mick è andato fortissimo, piazzando il secondo tempo in assoluto (1:29.976), ottenuto nel pomeriggio dopo un’ottima sessione mattutina, sotto gli occhi di mamma Corinna, dietro solo a Max Verstappen su Red Bull e facendo quindi meglio anche di Lewis Hamilton, vincitore domenica non senza un pizzico di fortuna complice il guasto meccanico che ha fermato Charles Leclerc, ma solo sesto nel martedì di test.

Come già annunciato, l’indomani per il talento dell’Academy della Ferrari è stato già tempo di cambiare monoposto, prestando la propria guida all’Alfa Romeo, mentre al volante della Rossa ha fatto capolino Sebastian Vettel, pronto a dimenticare le amarezze delle prime due corse della stagione. Il primo tempo fatto segnare da Mick Schumacher con l’Alfa Romeo è stato di 1.35.115.

Queste le parole di Mick dopo la giornata in Ferrari: “In garage mi sono sentito come a casa fin dal primo momento visto che ero circondato da molte persone che mi conoscono fin da quando ero molto giovane. La SF90 è incredibile per quanto è potente, ma è anche abbastanza semplice da guidare: per questo mi sono divertito così tanto”.

Poi, soffermandosi sull’aspetto tecnico: “L’aspetto che mi ha impressionato maggiormente sono i freni, potentissimi. Mi pareva di poter frenare via via più tardi, tanto avevo la certezza che la vettura avrebbe comunque fatto la curva. Ringrazio Ferrari per la straordinaria opportunità che mi ha dato”.

