Miglior acquisto della Premier League: Vince Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è stato votato “miglior acquisto della storia della Premier League” da una giuria che ha votato per Sky Sports News. Il trasferimento a cui si guarda è quello dallo Sporting Lisbona ai Red Devils nel 2003, per la cifra (oggi irrisoria) di 13 milioni di euro. Secondo posto per il fenomeno francese HEnry, terzo Eric cantona.

Questa è la Top-20:

1 – Cristiano Ronaldo

2 – Thierry Henry

3 – Eric Cantona

4 – Frank Lampard

5 – Roy Keane

6 – Didier Drogba

7 – Sol Campbell

8 – Wayne Rooney

9 – Vincent Kompany

10 – Ala Shearer

11 – Mohamed Salah

12 – N’Golo Kante

13 – Dennis Bergkamp

14 – Virgil Van Dijk

15 – Gianfranco Zola

16 – David Silva

17 – Patrick Vieira

18 – Eden Hazard

19 – Sergio Aguero

20 – Petr Cech

OMNISPORT | 26-12-2020 18:40